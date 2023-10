Evacúan las instalaciones del Club de Pesca de El Alcázar

lunes 30 de octubre de 2023 | 17:06hs.

En El Alcázar preocupa la suba del arroyo Paranay que une el departamento Libertador San Martín y Montecarlo por la rápida subida del agua y esta a escasos metros de la cinta asfaltica del puente.

Por otra parte ante la creciente del Río Paraná el Club de Pesca y Náutico Paranay Guazú fue afectado y los socios estan sacando todo lo que se puede antes de que el agua invada mas el predio.

"Los quinchos nuevos tuvimos que desarmar todo, o sea todo lo que podíamos sacar, las chapas, cabreadas de hierro, etc. Prefectura nos dio orden que no puede ingresar ninguna embarcación, cerramos los portones del club acceso al predio, no se cuantos dias va a seguir esto", lamentó José Keller presidente del Club.

Si bien hay varias viviendas en la zona aún el agua esta bastante lejos, por lo que se estima que no habrá necesidad de evacuar.

Si hay preocupación en la zona de seguir creciendo el caudal de los Arroyos Paranay y Piray Guazú se podría quedar aislado, del resto de la provincia, el departamento Montecarlo como en el año 2014 que esta situación duró varios dias.

La última creciente que afectó las instalaciones del Club de Pesca de Montecarlo y de El Alcázar fue en junio del 2016.