Otra vez estuvo muy cerca

domingo 29 de octubre de 2023 | 6:05hs.

En un partido en el que supo estar al frente en el tanteador en el segundo tiempo, Tacurú se quedó sobre el final, cayó 24-20 ante San José de Asunción, Paraguay, y continuará jugando el próximo año en la zona Ascenso del torneo Regional de clubes de rugby del NEA.



En el encuentro correspondiente a la Movilidad NEA 2023, que ponía frente a frente al último del Regional A (Zona Campeonato) con el campeón del Regional B (Zona Ascenso), el elenco paraguayo se terminó quedando con un ajustado triunfo ante Tacurú, que al igual que el año pasado cuando cayó ante San Patricio de Corrientes, estuvo muy cerca de concretar la hazaña de ganarle al equipo de la categoría superior y quedarse con ese lugar en la zona Campeonato del año que viene.



Sin embargo, y luego de un partido parejo en el que el equipo dirigido por Enzo Dos Santos estuvo al frente en el tanteador en el segundo tiempo, fueron los dueños de casa los que se terminaron quedando con la victoria por 24-20 en un duelo que en la previa estuvo marcado por la polémica debido a las postergaciones y a que fue dirigido por una terna paraguaya, situación que generó malestar en el club de la Hormiga.



De todos modos, el partido se jugó ayer por tarde antes de la final del Mundial y terminó siendo un triunfo ajustado para los paraguayos, que conservaron su lugar en la máxima categoría. Para Tacurú a pesar de la derrota termina siendo un temporada altamente satisfactoria ya que se consagró bicampeón del Regional B y también ganó el torneo Apertura que organiza la Unión de Rugby de Misiones. El año que viene intentará buscar una nueva revancha para lograr el ascenso en el torneo Regional.



Malestar por el arbitraje

Tras el partido, desde Tacurú reclamaron que el árbitro condicionó el juego amonestando a cuatro jugadores del equipo misionero y sólo advirtiendo a los paraguayos. Además, la terna fue completamente de la Unión de Rugby del Paraguay (URP) encabezada por Adrián Bogado el juez principal acompañado por Gauto y Francou los jueces de touch .



“Una vergüenza. Para las mismas infracciones de Tacurú, que fueron amarillas siempre, para San José sólo fueron advertencias”, detalló Enzo Dos Santos, entrenador de La Hormiga. Y agregó contundente: “Así fue todo el partido, me da mucha lástima... los jugadores adentro -de la cancha- estaban con una impotencia porque no podés hacer nada mientras alguien, que tendría que impartir justicia, favorece a un equipo que no está a la altura de Regional A. Fuimos superiores en el uno contra uno siempre”.



Finalmente, Do Santos dijo con tristeza que “no queda otra que juntar fuerzas y seguir. Éste fue mi último partido con la primera del club y el dolor es el doble porque quería dejar al club en lo más alto de nuevo y no se pudo. Confío mucho en que este grupo no va a dejar de intentar”.



Los pibes de la Urumi, a las semis

La selección M17 de la Urumi que participa este fin de semana en el Campeonato Argentino Juvenil 2023 Zona Desarrollo Select 12 Norte y Sur clasificó a una de las semifinales del certamen y enfrentará hoy al seleccionado de Paraguay por un lugar en la final del torneo que se está disputando en San Fernando del Valle de Catamarca.



El equipo que tiene a Ariel Báez como head coach y que cuenta entre sus filas con las futuras figuras del rugby misionero derrotó 27-5 a Formosa y cayó 16 a 7 ante la selección Andina. Ahora intentará meterse en la final.