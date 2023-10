A las puertas del podio

sábado 28 de octubre de 2023 | 6:05hs.

Los Pumas lucharon hasta el final pero no pudieron con Inglaterra, que le ganó en forma ajustada por 26-23 y se quedó con el tercer puesto en el Mundial Francia 2023, luego del emotivo encuentro jugado ayer en el Stade de France, en Saint Denis.



De esta manera, el equipo dirigido por el australiano Michael Cheika finalizó en el cuarto lugar en el Mundial y se quedó con las ganas de repetir el podio que había alcanzado en el mismo escenario, pero en 2007.



En el balance final, la actuación de Los Pumas tuvo su punto más alto en la segunda etapa, como en el compromiso de cuartos ante Gales (29-17). Sin embargo, al cabo del torneo en sí, el equipo argentino exhibió un juego irregular y cometió errores y desatenciones que le privaron de obtener una mejor clasificación.



Los Pumas, tras un inicio flojo que le costó un resultado adverso de 13-0, repuntaron.



Ya a los 20’ del primer tiempo, el equipo de Cheika exhibía otra postura más combativa que le permitió achicar en la pizarra. Y en el segundo período, el conjunto argentino decididamente fue mejor que su adversario, aunque cometió fallas puntuales que le imposibilitaron quedarse con el éxito.



Hubo dos tries, uno en cada tiempo: en el primero apoyó la pelota Tomás Cubelli y en el segundo, Santiago Carreras, casi desde el mismo vestuario (a los 2 minutos). El pateador rosarino Emiliano Boffelli aportó dos penales y dos conversiones, mientras que el tucumano Nicolás Sánchez sumó un nuevo penal. Pero el máximo goleador histórico de Los Pumas desperdició, a 5 minutos del final, un penal factible que impidió que el juego fuera a tiempo suplementario.



Los tantos del representativo inglés fueron obra del apertura Owen Farrell, con cuatro penales y dos conversiones, mientras que Ben Earl y Theo Dan apoyaron los dos tries.



En el inicio, Inglaterra asumió el control para escaparse 13-0 en el tanteador, con un try de Earl, que se filtró en la defensa argentina y ocasionó daño. Con el correr de los minutos, el equipo argentino reacionó y comenzó a jugar en campo rival. Llegó un penal de Boffelli para achicar las cifras (13-3).



Los Pumas fallaron en el manejo de la pelota y cometieron un nuevo penal que fue conquistado por Farrell para mantener una amplia diferencia (16-3).



Sin embargo, casi sobre el final (35’), una hábil maniobra colectiva terminó con el medioscrum Cubelli apoyando la bola en el ingoal rival para acortar la ventaja (16-10).



En el segundo tiempo, Los Pumas pasaron al frente por primera vez con el try obtenido por Santiago Carreras, quien -tras veloz carrera- selló la conquista que fue apoyada por Boffelli (17-16).



La alegría del equipo albiceleste se desdibujó casi de inmediato por un error en la salida de Santiago Carreras, que fue taponado por Dan y la carrera del inglés representó un nuevo try para el 23-17 en favor de la Rosa.



Casi enseguida, la efectividad de Boffelli dio sus frutos y Argentina quedó a tiro del empate (23-20), con un tiempo todavía en el reloj. El equipo de Cheika continuó insistiendo con el esfuerzo en el tackle de Marcos Kremer, y con la velocidad del wing Santiago Carreras.



Sin embargo, los dos equipos acertaron sendos penales a los palos (uno cada uno) e Inglaterra se situó arriba con renta mínima: 26-23, resultado con el que concluyó el equilibrado partido.



En el mismo comienzo del Mundial de Francia, Los Pumas habían perdido también con Inglaterra, pero con un marcador más holgado (27-10). Luego, el equipo argentino sumó tres triunfos seguidos para finalizar segundo en la zona D, tras los compromisos con Samoa (19-10), Chile (59-5) y Japón (39-27).



En cuartos de final, el elenco albiceleste superó a Gales por (29-17) y en semifinales cayó categóricamente frente a los All Blacks por (44-6). El encuentro de ayer marcó la despedida del platense Agustín Creevy, quien jugó su cotejo 108 con la camiseta celeste y blanca, en 51 de ellos fue capitán.



En tanto también podrían haber concretado sus últimos encuentros en el equipo el medioapertura tucumano Nicolás Sánchez, Tomás Cubelli , Juan Imhoff y Francisco Gómez Kodela.



Los Pumas tuvieron al misionero Martín Bogado, quien jugó ante Chile su único encuentro de la Copa del Mundo y marcó un try.

Los All Blacks y Sudáfrica van por la corona mundial

Nueva Zelanda y Sudáfrica se miden desde las 16 de Argentina, por la gran final del Mundial de rugby 2023.



En el Stade de France, los seleccionados más ganadores de la historia -con tres cada uno- buscarán la gloria en tierras francesas.



Los All Blacks vienen de superar en semifinales a Los Pumas por un contundente 44-6, mientras que los Springboks hicieron lo propio con Inglaterra en un partido parejo que finalizó a su favor por 16-15 y buscarán el bicampeonato.



Los All Blacks llegan a la definición después de cuatro triunfos y una derrota dentro del grupo A, tras dejar en el camino a Irlanda en los cuartos y después de vencer de forma contundente a Los Pumas en la semifinal por 44-6.



Por su parte, Sudáfrica superó la primera instancia con cuatro victorias y una caída, mientras que se impuso sobre Francia en cuartos de final. Sin embargo, en las semis superó a Inglaterra, ganándole 16-15 y se metió dentro de la definición por el certamen.



Los All Blacks son los únicos que lograron un bicampeonato (2011 y 2015), pero los Springboks podrán igualar esa marca si ganan esta tarde.