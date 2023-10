El Cepard recibe el Nacional de atletismo para personas con Síndrome de Down

sábado 28 de octubre de 2023 | 6:01hs.

Misiones recibirá a la primera edición del torneo nacional de atletismo para personas con Síndrome de Down. Será entre el próximo lunes y martes en el Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo (Cepard), en la ciudad de Posadas.



La competencia está destinada a atletas mayores de 14 años y tendrá epicentro en la pista Erik Barney, de 9.30 a 12 y de 17 a 19.30, durante el lunes. Mientras que al día siguiente la actividad está programada de 9.30 a 11.



Las pruebas de pista y campo que estarán en competencia serán 100, 200, 400, 800 y 1500 metros, marcha (150 y 800 metros), posta 4x100 metros, salto en largo, lanzamientos de jabalina, bala y disco.



Para la competencia se estima la participación de 70 atletas de 13 provincias, entre ellos siete de Misiones: Catalina Kuasnicki, Fátima Chillavert, Ezequiel Ikert, Matías Maximiliano Sequeira, Valentín Zajac, Martin Ismael Glow y Ricardo Fabián Ydalgo, todos oriundos de Posadas.



La primera edición del torneo es organizado en conjunto por la Federación Argentina de Deportes para Atletas con Síndrome de Down. En el marco del torneo, el lunes a las 15 está programada una capacitación abierta y gratuita que se realizará en el mismo espacio, es decir, en el Cepard.



El tema abordado será la importancia de la práctica deportiva en las personas con síndrome de Down.