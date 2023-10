Un partido con gustito especial

sábado 28 de octubre de 2023 | 6:01hs.

Boca recibirá esta tarde a Estudiantes (LP) en la Bombonera, por la 11ª fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), en la previa de la final por la Copa Libertadores, el 4 de noviembre en el Maracaná de Río de Janeiro contra Fluminense.



El partido comenzará a las 19, con arbitraje de Sebastián Zunino y TV a cargo de TNT Sports.



Con un alto componente emotivo por ser el último partido que jugará el Xeneize en la Bombonera antes de la gran final ante Fluminense por la Libertadores, en Río de Janeiro, Boca necesita un buen resultado no sólo para sumar confianza, sino también para sumar en la Copa de la Liga, en la que realiza una floja campaña.



El entrenador Jorge Almirón, quien siempre puede cambiar la formación antes de los partidos, se inclinará por un mix entre titulares y suplentes para enfrentar al Pincha, con la presencia de muchos titulares y con la inclusión de los juveniles Vicente Taborda y Luca Langoni, y el paraguayo Bruno Valdez en la defensa, ya que tiene sus chances en la Copa si no llega Nicolás Valentini.



El marcador central zurdo, de 21 años, reemplazante natural del capitán Marcos Rojo, quien esta suspendido y no jugará contra el Flu, trabajó en el gimnasio en los últimos días para recuperarse de un traumatismo en su pierna izquierda, por un golpe que le aplicó el colombiano Roger Martínez el martes pasado en la derrota ante Racing por 2-1.



Allegados al cuerpo técnico boquense dijeron al sitio Télam que Valentini será especialmente preservado ya que también sintió durante el encuentro ante la Academia una pequeña molestia muscular en el gemelo derecho.



Luca Langoni, recuperado de sus dos desgarros consecutivos y quien ingresó en la parte final ante Racing por Norberto Briasco, será titular ante Estudiantes y podría acompañar en la ofensiva al uruguayo Edinson Cavani.



Por el lado de Estudiantes, el entrenador Eduardo Domínguez haría tres variantes para visitar a, con dos bajas obligadas: Santiago Ascacíbar y Mauro Boselli, tras el triunfo del lunes como local (2-1) ante Sarmiento de Junín.



Ezequiel Muñoz por el lesionado Ascacíbar (ruptura parcial del ligamento lateral externo de la rodilla derecha); Eros Mancuso por Gastón Benedetti; y el uruguayo Mauro Méndez por Boselli, quien salió con una sobrecarga muscular ante el Verde de Junín, serían los cambios en el Pincha.



En el historial, sobre 203 partidos jugados hay una amplia ventaja para Boca con 110 triunfos contra 46 de Estudiantes y 47 empates.