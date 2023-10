“Se perdió, duele, hay que masticar esto y seguir adelante”, afirmó Kremer

viernes 27 de octubre de 2023 | 19:03hs.

Marcos Kremer, una de las figuras de los Pumas en el torneo, se mostró dolido por la derrota ante Inglaterra y analizó por qué se dio ese resultado: “Un poco amargas las sensaciones, sé que no jugamos mal durante todo el parido, pero tuvimos momentos flojos. Fue una final, sabíamos que se iba a cerrar en los últimos minutos, se dio para ellos. Si pasaba algo diferente por ahí jugábamos 30 minutos más y ahí le ganábamos. Se perdió, duele, hay que masticar esto y seguir adelante”.

Además, el forward hizo un balance de la Copa del Mundo de los Pumas: El equipo por momentos encontró su rendimiento, pero por momentos no. Creo que nos faltó experiencia y de rematar en los últimos metros. En este momento se me hace difícil hablar de esto, pero estoy seguro que el equipo lo dio todo y que ninguno de mis compañeros se guardó nada. Los 33 dimos todo lo que teníamos. Vamos a tener que seguir aprendiendo, seguir adelante y buscar el próximo Mundial en Australia.

Por último, quien se convirtió en el máximo tackleador en un Mundial con 92 efectuados, contó lo que significa para él representar al país y ser parte de los Pumas: “Para mí esta camiseta es todo, es mi vida. Juego al rugby por esta camiseta. Si no jugara en los Pumas no sé si saldría todas las mañanas a entrenar como entreno y encarar la vida como la encaro. Siempre voy a hacer todo lo posible para dejar esta camiseta lo más arriba posible. Se me vienen muchas emociones, hace unos años soñaba con ponerme la camiseta de los Pumas una vez y ahora siento que no puedo vivir sin ella”.

“Hicimos méritos”

El medio scrum de los Pumas dialogó con ESPN luego del partido y sostuvo que la Argentina mereció más: “Difícil ahora hacer un análisis. Hoy era una medalla o las manos vacías, ahora siento que nos vamos con las manos vacías, pero seguro hay un montón de cosas que nos llevamos. Queríamos la medalla y no se dio. Hicimos méritos para ganarlo, pero el deporte no es mérito. El objetivo era jugar la final, tuvimos que pasar rápido la página. Hoy hicimos un buen partido. Nos llevaremos aprendizajes y un montón de cosas positivas que cuando estemos en frío valoraremos”.

Además, resaltó que Inglaterra no descolló en la cancha, más allá del buen comienzo: “Hicieron merito al principio del partido ellos, pero no muchos méritos, solo con las bases del rugby de ir para adelante, disciplina y penales. Pudimos volver al partido, hicimos cosas interesantes pero no alcanzó”.

Consultado sobre si fue su último partido en los Pumas, admitió que no lo analizó: “No lo pensé si era mi último partido, era un partido muy importante para nosotros y ahora hay tiempo para tomar decisiones”.