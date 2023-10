Convocan a una caminata para celebrar el primer año de trasplante de Emmita Zipan

viernes 27 de octubre de 2023 | 12:45hs.

Al poco tiempo de nacer, Emma Zipan había sido diagnosticada con una miocardiopatía dilatada del ventrículo izquierdo severa. Ante este cuadro, la única opción era derivarla a un centro de alta complejidad en Buenos Aires para ponerla en lista de espera por un trasplante de corazón. Pese a estar lejos de Garupá, la familia se mantuvo con la esperanza firme hasta recibir la donación del órgano.

El trasplante se realizó cuando la bebé tenía siete meses de vida. “Era muy chiquita y su caso fue muy particular no solo por su edad, sino porque tenía muy bajo peso. Los médicos de Buenos Aires nos decían que en los últimos diez años no había registro de un trasplante a una bebé tan chiquita; ella tenía apenas cuatro kilos porque tenía una desnutrición crónica por no poder alimentarse bien debido a la cardiopatía”, relató su mamá, Natalia.

“Emma ahora está bien, con buena evolución y con controles cada mes en el Hospital de Pediatría con la Dra. Woloszyn, especialista en cardiopatías congénitas, y también la siguen nutricionistas”, aseguró, en diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva. A su vez, comentó que los controles en Buenos Aires eran cada 45 días y se fueron espaciando cada dos meses.

Además, explicó que los cuidados y la mediación serán de por vida. “Emma tiene varias medicaciones. Las más importantes son las vitaminas y el inmunosupresor, que hace que su cuerpo no rechace el corazón. Tiene que tener muchísimos cuidados en todo lo que tiene que ver con la limpieza y el cuidado de evitar enfermedades porque, al tomar inmunosupresores, tiene las defensas bajas. El inmunosupresor lo toma cada doce horas y es de por vida. El cuidado en la alimentación es fundamental para ella”, dijo.

“La salud pública salvó y mantiene a nuestra hija. Todo lo que significa su control y medicación lo hacemos en el Hospital público. Estamos agradecidos de tener estas posibilidades en la provincia”, manifestó Natalia.

En este sentido, hizo referencia a las declaraciones hechas por un candidato a presidente sobre la donación de órganos y la privatización de la salud pública. “Hay mucho desconocimiento y mucha información errónea circulando sobre el trasplante de órganos. Escuchar algunas cosas son dolorosas por las personas que están esperando un trasplante en este momento. Lo bueno es que, en Misiones, tenemos instituciones que se encargan de tener las puertas abiertas siempre a la comunidad; hay organismos a los que podemos acudir. También hay que recordar que nadie sabe en qué momento le va a tocar estar del otro lado, esperando un trasplante para un familiar, amigo o para uno mismo, y lo importante que es decidir ser donante”, remarcó.

Por otra parte, la familia Zipan invitó a toda la comunidad a participar de una caminata simbólica para agradecer la vida y alzar la voz por quienes aún esperan un trasplante de órganos. “Queremos conmemorar este día tan importante y quisimos compartir con toda la comunidad porque nos ayudó mucho en la difusión, que era todo lo que podíamos hacer por Emma mientras esperábamos”, indicaron.

“Ahora que recibió el trasplante, Emma cambió el color de su piel, pudimos sentir sus manos y pies calentitos, juega con sus hermanos. El trasplante es un milagro que solamente sucede cuando las familias deciden ser donantes, por eso estamos eternamente agradecidos”, expresaron.

La caminata tendrá lugar el sábado 28 a las 17 horas en el cuarto tramo de la Costanera de Posadas, convocada en el Paseo Multicultural.