Voz de mando y experiencia para que Guaraní resurja

viernes 27 de octubre de 2023 | 6:05hs.

Cuando Jonathan Schunke armó las valijas en 2007 y dejó la tierra colorada para seguir su sueño de llegar a jugar en Primera División, el momento que atravesaba Guaraní era similar a este. Alternaba mejores y peores actuaciones en el extinto Argentino B.

Ambos tomaron caminos distintos. El Vikingo escaló en el ascenso hasta que en 2012 desembarcó en Estudiantes. Del Pincha se fue 8 años después habiendo jugado más de 200 partidos y participando de torneos internacionales.

A la par, Guaraní pasó al Argentino A en 2012 y a la B Nacional en 2014. Pero sufrió descensos en 2015 y 2018, que lo dejaron en el torneo Regional.

Después de 16 años, los caminos de Schunke y la Franja se volvieron a cruzar y ayer el defensor pisó nuevamente el Clemente Argentino Fernández de Oliveira de Villa Sarita. Un estadio en el que supo disfrutar y ser feliz, algo que buscará en su nueva etapa.

“En mi carrera prácticamente no tuve lesiones y eso me ayuda para poder aportar a esta edad desde donde me toque”, fueron las primeras palabras del Vikingo.

Esas palabras no son para las cámaras y micrófonos. Schunke tiene claro que a sus 36 años será uno de los referentes y un nombre a seguir por propios y extraños una vez que la pelota ruede. Le tocará ser sostén de un plantel que tiene a varios exponentes, pero que a la vez cuenta con muchos jóvenes.

Eso lo tiene claro el ex Estudiantes: “Estamos para aportar y ayudar a conformar un equipo, porque es la única manera de conseguir objetivos”.

“La conformación de un equipo es lo que sucede dentro del campo, pero también lo que pasa afuera es una parte muy importante. En un torneo como este es inevitable pasar por crisis futbolísticas o de otro tipo, porque es un deporte muy emocional, muy anímico, así que espero poder aportar desde la experiencia, de lo que aprendí en mi carrera, a los más chicos”, aseguró consciente del rol que tendrá en el equipo que dirige su excompañero, Manuel Dutto.

Schunke viajó desde Santa Cruz, Chile, hasta Posadas para volver a pisar el Clemente Argentino Fernández de Oliveira. El objetivo vuelve a ser el mismo que en aquel 2007: buscar el ascenso.

“Es un desafío que no será fácil. Guaraní tiene la obligación de ascender, pero no es fácil. Es un camino largo. El fútbol es competitivo y el fútbol argentino es aún más competitivo”, reflexionó el Vikingo.

“Será un torneo muy duro y tendremos que estar preparados desde todo punto de vista para que las cosas se den de la mejor manera y sobre todo a favor de Guaraní”, agregó.

En cuanto a lo que se viene, Schunke reconoció que no conoce mucho de los equipos, pero “sí jugué este tipo de torneos”. “Me tocó enfrentar a equipos grandes y siempre es una motivación. A nosotros todos los rivales nos van a jugar de otra manera, porque somos Guaraní, tendremos que estar preparados también para lidiar con eso y sortear cualquiera adversidad”, expresó el flamante refuerzo.

Guaraní tendrá fecha libre el fin de semana, cuando se ponga en marcha el torneo Regional y Schunke tendrá una semana más para ponerse a punto y así encarar de la mejor manera el gran objetivo de ascender al Federal A.