Murió el gran jefe del metal

martes 24 de octubre de 2023 | 15:48hs.

Ricardo Iorio falleció a los 61 años de un infarto, sin historial previo de problemas cardíacos, según sus allegados. Estaba casado, tenía dos hijos y residía en un campo de Coronel Suárez, al sur de la provincia de Buenos Aires. En más cuarenta años como músico se erigió como la figura más trascendente del heavy metal argentino aunque en simultáneo creció en él la sombra de una personalidad sin filtros, con recusables declaraciones que fueron imperdonables para muchos de sus seguidores.

No había una persona más importante y esencial en el metal argentino como Iorio, bajista fundador de V8 y Hermética y voz característica de Almafuerte, su banda definitiva. Pero con esas agrupaciones conformó se transformó en el hacedor de discos que signaron toda una época. Aunque también tuvo destacadas etapas como solista o a dúo, como sucedió con Flavio Cianciarullo, de Fabulosos Cadillacs. En esos proyectos cantó metal pero también tangos y folclore, según se puede apreciar en toda su discografía.

Después de intentar conformar distintos proyectos, la idea más consolidada alcanzó un lugar hace precisamente cuarenta años atrás en el Festival B.A. Rock de 1983, cuando V8 fue invitado por Pappo, quien comandaba Riff en ese entonces. La pionera del metal argentino había comenzado su ruta en 1979, con el nombre del motor de ocho cilindros destinado a las camionetas, todo un sinónimo de peso y potencia para los jóvenes músicos que adoraban el sonido de Mötorhead y Black Sabbath. Con V8, Iorio sacó tres discos y, después de su separación, sus integrantes fundaron otras bandas referentes del estilo: Rata Blanca, Horcas y Logos. Pero Iorio, por su parte, fundó Hermética, la más grande expresión del trash criollo con el Tano Marciello en la guitarra y quien más adelante sería parte esencial de Almafuerte, la definitiva formación del fallecido cantante.

Si V8 fue pionera del metal, Hermética popularizó el género e influyó particularmente en los jóvenes argentinos, decepcionados por los gobiernos de turno, desencajados por las formas superficiales de la moda y que se rebelaron con cierto disgusto ante el sistema, haciéndose presentes con remeras negras y camperas de jean desflecadas.

Hermética fue disco de oro por las ventas del álbum Víctimas del vaciamiento. Para entonces Gil trabajador era un himno de los laburantes, Olvídalo y volverá por más una crítica indisimulada al sistema político, y Memoria de siglos ya tenía el peso de un yunque entre los clásicos. Por su parte, Iorio ya era toda una leyenda en vida por sus aires de malevo aunque había dejado en claro que todos sus caprichos debían ser cumplidos, incluso para cuestiones de dinero que habrían desencadenado la disolución de Hermética, ocasión que para dar lugar a Almafuerte no mucho después, en 1995.

Con Almafuerte Iorio siguió luciendo su calidad de compositor y su garganta se puso más aguardentosa que nunca para cantar Toro y pampa, Sé vos y A vos amigo en un largo compendio de obras de los esenciales del metal albiceleste, con un total de ocho discos hasta 2016, cuando se dio fin a la banda.

SU ÚLTIMA VISITA A MISIONES CON ALMAFUERTE Y LA PRIMERA CON HERMÉTICA

La última visita de Iorio a Posadas sucedió en un recordado concierto el 2 de agosto de 2015 y que se llevó adelante en el club Atlético Posadas, ante 3 mil personas que corearon con los puños en alto las inoxidables canciones de Almafuerte. A Iorio se lo vio de muy buen humor y con su estilo irónico, al hablar de su esperada visita a Misiones, vertió una buena razón desde el escenario: “no somos baratos, hacemos lo que hacemos por mucha plata”.

Previamente, Iorio fue entrevistado por Cristian Milcíades y al hablar de la Patria le dijo: “hoy más que nunca debemos aferrarnos a la identidad. Ojo: no al desprecio del que viene, porque ellos al igual a los inmigrantes que forjaron nuestra patria vienen buscando algo. Yo creo que es momento de que todos nos demos cuenta que está el guaraní, está el gringo y todos debemos ir para adelante y trataremos de ser mejores y de querernos”.

Iorio tenía muy buenos amigos en Misiones y uno de ellos era Roger Santander, cantante de Pirámide, la pionera banda misionera de metal. Hace precisamente treinta años atrás fue la primera vez que visitó Misiones con Hermética, para el Oberá Rock 93. En conferencia de prensa, el treinteañero Iorio, con barba y pelo largo, habló de todo y respondió con amabilidad cada una de las preguntas de los periodistas.

Cuando fue consultado sobre “las banderas que enarbola” con sus canciones Iorio respondió: “Tratar de difundir la idea que cada cual exprese lo que siente dentro suyo, porque aquel que no hace lo que siente no es nada. Después esta una especie de postura contestataria respecto de las cosas que consideramos que se debería mejorar, por ejemplo lo de la contaminación del ambiente. Por ejemplo, un montón de posturas que adoptan las formas de regir, de manejar una comunidad con respecto a los menores de 20 años”.

En ese entonces Jorge Kokó Holabachuk tenía 17 años, era un declarado admirador de Iorio y tocó como telonero, con su banda Corrosión. “Dejó un gran mensaje en sus canciones”, dijo Kokó, que hoy es baterista de Atila. “Hizo mucho para encaminar a cientos de bandas porque desde que comenzó revolucionó hasta el día de hoy. No paró para mostrar el buen metal, para nuestra Argentina fue siempre muy avanzado. Tuve la suerte de compartir escenario con él y los recuerdos me los llevo en el corazón. Me atendió muy bien las veces que charlé con él. Aunque por ahí era muy volátil, no podes esperar la perfección de él. Algo tiene que tener, más que todo el mundo le rompía las guindas, todo el mundo le quería saludar. Y bueno, no es fácil ser una estrella del rock”.

LAS DEDICATORIAS EN LAS REDES SOCIALES

En las redes sociales se expresaron los artistas que conocieron o admiraban a Ricardo Iorio, entre ellos el propio Tano Marciello que fue parte de Hermética y Almafuerte. “Buen viaje Ricardo, hoy es el día más metal pesado que nunca. Gracias por todo y continuaré tocando nuestras canciones como siempre. A la familia mis respetos”, escribió el Tano en Instagram.

Por su parte, Juanchi Baleirón, con quien se conocía hace más de 40 años, contó que un día antes de su muerte había conversado con él. “Veníamos charlando cada tanto, estaba lleno de proyectos giras. En noviembre iba a grabar el disco nuevo. No lo puedo creer”, escribió el músico de Los Pericos en X (ex Twitter).

Por su lado, la rapera Sara Hebe indicó en X que “murió uno de los mejores escritores argentinos y la baterista Andrea Álvarez dijo que era “un tipo polémico, oscuro pero también con una luz (nadie es una sola cosa) amado por mucha gente del metal y amante el de la música”.

“No me arrepiento de ninguna de las veces que te vi hecho una furia sobre el escenario. Fuiste una furia”, recordó por su parte la periodista Carla Ritrovato. Su colega, el periodista Federico Fahsbender. autor de El Trueno En La Sangre, sostuvo en su momento que Iorio fue “un rebelde del metal que desafió a los hippies complacientes y al aparato de la represión para ayudar a fundar el movimiento, un poeta metafísico, capaz de ver más allá de la materia”.

En su homenaje también, el periodista Javier Hernan García indicó que “como sobrevivientes de Cromañón, nos dio su abrazo y su apoyo cuando eso era bastante piantavotos. Hubo que hablar con él, pero escuchó y se sumó”.

En tanto, el youtuber Momo Benavídez confesó que con Iorio “se nos va un tipo auténtico que moría en la suya, referente absoluto del heavy nacional, desde V8 hasta solista. Con defectos y virtudes un defensor de la patria y lo nacional. Hoy se me murió parte de la adolescencia, con vos crecí y aprendí mucho de tus letras”.

La candidata a vicepresidente por La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, era una allegada del músico y al respecto de Iorio dijo: “me honraste con tu amistad, tu confianza, tus elogios y apoyo.

Se fue un hombre que amó profundamente a nuestra Argentina, que sufría con su caída y que anhelaba que algún patriota la pusiera de pie. Hasta siempre inmenso Ricardo Iorio. Me quedo con tu voz única y la argentinidad que duele”.



UN ÍCONO POLEMISTA

“El aborto es un triunfo del machismo”, fue una de las frases polemistas de Ricardo Iorio, quien se ganó la enemistad del colectivo feminista cuando dijo de ellas que “nunca encontraron un padre de familia como yo, un macho proveedor". Varios años antes, fue acusado de antisemita por sus repudiadas declaraciones a la revista Rolling Stone en el 2000: “si vos sos judío, no me vengas a cantar el Himno", dijo.

Iorio tenía vínculos de amistad con Alejandro Biondini, el filonazi referente del partido ultranacionalista Frente Patriota Bandera Vecinal. Y a pesar de haber acompañado mucho tiempo la lucha de las Madres de Plaza de Mayo, tildaba a Hebe de Bonafini de “ser demoníaco”. En el 2017, en una entrevista para la Rock and Pop, dijo que los nietos recuperados eran “un puñado de indemnizados por desaparecidos”.

Otra de sus declaraciones que cayeron mal fueron las que consideró por Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, dos jóvenes asesinados en 2002 durante la represión policial conocida como la masacre de Avellaneda. Fueron dos "muchachitos que se hicieron matar al pedo”, dijo de ellos.

Por todos esos motivos la AFA canceló la participación que tenía prevista para interpretar el Himno Nacional Argentino en un partido que la selección de fúbol debía disputar en 2021. En su lugar cantó Sergio Torres y tiempo después el metalero advirtió: "existe la policía del pensamiento y todo aquello que genere conciencia, será prohibido".

Por otro lado, el músico argentino coleccionó problemas con la justicia por representar un peligro inminente al volante. En 2022 había chocado su camioneta contra un poste de luz de Bahía Blanca. Estaba borracho y drogado. No era la primera vez que había dado positivo en un control de alcoholemia. Previamente, en 2018 había sido detenido después de casi atropellar a un motociclista y de amenazar con un arma de fuego a un policía de civil.