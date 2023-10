Farmacias de Misiones sin stock por restricción en la distribución de las droguerías

lunes 23 de octubre de 2023 | 10:57hs.

Las farmacias de Misiones, como el resto del país, enfrentan problemas en la reposición de medicamentos debido a la situación cambiaria y a la disminución del límite de compra y restricciones en la adquisición de unidades por parte de las droguerías. Esto afecta especialmente a las pequeñas y medianas farmacias que no cuentan con suficiente stock y dificulta la prestación del servicio a los pacientes. El Colegio de Farmacéuticos de Misiones está gestionando con las droguerías y advierte que esta situación tiene un impacto sanitario y económico severo. Se espera que la situación se normalice, pero se sugiere a los pacientes tener paciencia y que se les entregará la medicación.

“Creería que se va a ir normalizando, obviamente, creo que el estoqueo no se va a permitir, digamos, eso creo que sí, por ese lado va a haber una restricción de, si pedimos diez unidades, nos van a mandar cinco y eso va a suceder, no creo que se libere”, reconoció en diálogo con Acá te lo Contamos, Vania Vanilchuk, presidenta del Colegio.

Los pacientes más perjudicados son aquellos con hipertensión o diabetes, las patologías crónicas más comunes. Durante el fin de semana hubo muchos que no pudieron reponer su medicación porque justamente las farmacias están sin stock.

“Muchos lugares cerraron directamente, hay droguerías chiquitas, por ejemplo, que no te vendían hasta el lunes, o sea hasta hoy. Nosotros cuando mandamos el comunicado - sobre la restricción de medicamentos y falta de stock - estamos hablando de las droguerías grandes, que son las que proveen a la mayoría de las farmacias, después se compran a droguerías chicas, insumos mínimos, entonces esas si no atendían hasta el lunes directamente”, dijo la farmacéutica.

“A las personas que fueron a buscar medicamentos y no han conseguido, le decimos que es por una cuestión de stock, que por ahí tengan un poco de paciencia, si por ahí la farmacia no tiene la cantidad de unidades que ellos requieren, que se le pueda traer una unidad y después en el transcurso de la semana se le trae la otra, porque va a haber todavía este inconveniente. Entonces que sean pacientes que la medicación se la vamos a traer, que la medicación no es que no le queramos dar, sino que es una cuestión de disponibilidad nuestra”, explicó.