Prueba aprobada para la Franja

domingo 22 de octubre de 2023 | 6:01hs.

Guaraní sigue su preparación de cara al torneo Regional Federal, que comenzará el fin de semana que viene.



Si bien la Franja tendrá fecha libre en la primera jornada de su grupo, el equipo dirigido por Manuel Dutto aprovechó para jugar un amistoso y así darle minutos de juego a los refuerzos.



En el estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira, el conjunto que buscará el ascenso al Federal A, goleó 3-0 a Estudio Galeano, que viene de consagrarse campeón de la C en la Liga Posadeña.



Para el entrenador franjeado, la buena noticia fue que dos de sus refuerzos jugaron y convirtieron.



Francisco De Souza y Enzo Bruno fueron titulares y convirtieron. Además, Yamil Cáceres marcó el restante gol de los dueños de casa.



Por otro lado, el viernes por la noche se confirmó la vuelta de Matías Barrientos. El defensor ya disputó el pasado Regional con la Franja y fue a lo largo del certamen uno de los pilares no solamente de la última línea de Guaraní, sino de todo el equipo.



El tucumano está en Unión Sunchales, que pelea por no descender en el Federal A y en los próximos días se sumará al conjunto de la tierra colorada.



Guaraní será parte de la zona 2 de la región Litoral Norte, que compartirá con Nacional de Puerto Piray y Central Iguazú.



En la primera fecha quedará libre y su debut en el certamen será el 5 de noviembre ante Nacional (P) en Villa Sarita. Luego visitará a Central Iguazú. Nuevamente tendrá fecha libre, irá ante Nacional en el Alto Paraná y cerrará la fase de grupos en casa frente a Central Iguazú.



Solamente el ganador de la zona avanzará de fase.