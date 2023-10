Inglaterra cayó y jugará ante Los Pumas por el tercer puesto

domingo 22 de octubre de 2023 | 6:01hs.

Sudáfrica tuvo una impresionante remontada, le ganó 16-15 a Inglaterra en el Stade de France y jugará la final del Mundial de rugby ante Nueva Zelanda.



Gracias a un try de RG Snyman y un penal agónico de Handre Pollard, los Springboks se quedaron con un triunfazo y buscarán el bicampeonato ante los All Blacks, mientras que la Rosa irá ante Los Pumas por el bronce.



Los ingleses hicieron un partidazo y jugaron mejor desde el arranque, adelantándose en el marcador gracias a los penales de Owen Farrell, que convirtió cuatro en la primera mitad para irse en ventaja 12-6, ya que los sudafricanos descontaron con otros dos penales, de Manie Libbok y Handre Pollard, que lo reemplazo.



En el arranque del complemento, otra vez apareció Farrell, esta vez con un drop para estirar la diferencia a nueve.



Los Springboks, desencontrados con su juego, no podían doblegar la defensa rival, hasta que, a los 28 minutos, RG Snyman penetró el ingoal y anotó el único try del partido.



Pollard, que hizo la conversión, también tuvo un penal a falta de dos minutos y dio el vuelta el partido de manera agónica.



Sudáfrica ganó 16-15 y se clasificó a la final del Mundial de rugby, en la que se medirá con Nueva Zelanda en búsqueda del bicampeonato.



Por su parte, Inglaterra volverá a verse las caras con Argentina, como en la fase de grupos, pero ahora por el tercer puesto.



El encuentro entre argentinos y británicos se disputará el viernes, desde las 16 de Argentina, y Los Pumas intentarán igualar el tercer puesto de Francia 2007, su mejor actuación.