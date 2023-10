Alumnos misioneros hicieron podio de las Olimpíadas de Física

sábado 21 de octubre de 2023 | 21:31hs.

Las Olimpíadas Nacionales de Física se llevaron a cabo hace unos días en la ciudad cordobesa de Carlos Paz. En simultáneo, se realizaron los Juegos de Física, organizados por el mismo comité. De las jornadas participaron 120 estudiantes secundarios de todo el país, incluidos cinco representantes de la tierra colorada.

Agustín Silveira, Gaspar Fay y Leandro Wegert clasificaron en las Olimpíadas, mientras que Aldana Vidotto y Valentina Yanke concursaron en los Juegos.

La oportunidad de representar a la Escuela Normal Superior N° 6 de Aristóbulo del Valle se debe a su participación activa dentro del Club de Ciencias ‘Natural Killer’, creado por el profesor de Física Diego Wisner.

"El año pasado fue mi primera vez en las Olimpíadas Nacionales, pero por la pandemia 19 la jornada era virtual. Esta vez se me dio la oportunidad de viajar y obtener el segundo puesto. Fue hermosísimo, me encantan las ciencias, estudiar e investigar cosas que me generan interés, como la Física y la Biología", contó Silveira, estudiante de último año, en diálogo con El Territorio.

En este marco, destacó que estas olimpíadas abren la cabeza y la imaginación porque los participantes deben estudiar cosas que quizá antes no tenían planeado.

"Te permiten darte cuenta de cómo funcionas para resolver las consignas. Un segundo premio es un reconocimiento al esfuerzo, a las ganas que le metí y a la física, que es una de mis materias favoritas", consideró.

A su vez, señaló que entre sus opciones de carreras a seguir están Medicina e Ingeniería Biomédica, ambas en la provincia de Córdoba.

Por su parte, Fay comentó que fue su primer año participando de las Olimpíadas Nacionales: "La experiencia fue muy linda. Conocimos gente de muchos lugares que tiene intereses en común y al quedarnos todos en el mismo hotel, diariamente compartimos momentos".

Asimismo, expresó que el segundo lugar es un logro y están tratando de ver si pueden acceder a alguna beca, porque muchas universidades consideran estos puestos al ingresar. Además, puntualizó que la próxima semana participará de las Olimpíadas Nacionales de Tecnología que tendrán lugar en Buenos Aires.

"Si gano, me dan la posibilidad de una beca en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Y justamente estoy entre estudiar Ingeniería Informática o Ingeniería Electrónica, que es la que me gusta más", agregó.

Las Olimpíadas Nacionales de Física consistieron en dos pruebas de cuatro horas cada una. La primera era experimental, por lo que los alumnos contaban con un péndulo y un cronómetro para calcular la aceleración de la gravedad del planeta Tierra, midiendo el tiempo, ingeniando la fórmula y haciendo gráficos de errores.

La prueba teórica presentaba tres problemas a resolver: uno de dinámica, en la que un cuerpo se desplazaba sobre un plano inclinado; uno de hidrostática, que implicaba cálculos relacionados a la implosión del submarino Ocean Gate y el desarrollo de un circuito eléctrico.

Para esta prueba, los participantes podían elegir el nivel 1 o el nivel 2, y fueron los ganadores del segundo nivel quienes pasaron a la instancia Iberoamericana del certamen.