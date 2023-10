Boca recuperó algo de terreno

sábado 21 de octubre de 2023 | 6:01hs.

Boca volvió a sonreír por la Copa de la Liga de fútbol. En lo que fue el cierre de la 9ª fecha, superó 2-1 a Unión de Santa Fe y trepó algunos casilleros en la zona B, aunque todavía lejos de los puestos clasificatorios.



En la primera llegada el Xeneize no perdonó. Un tiro libre del Colo Barco fue perfecto para el frentazo de Edinson Cavani, que obligó al arquero Sebastián Moyano a responder, pero el rebote le cayó en la cabeza de Marcos Rojo, que no falló y puso el 1-0 pisando los 6’.



Pero lejos de sentir el impacto, el Tatengue fue a buscar el empate generando una muy clara a los 13’: un error en salida de Boca le permitió a Gonzalo Morales quedar mano a mano con el misionero Sergio Romero, pero el arquero se lució y le ganó el duelo.



Ya a lo 24’ llegó otra clara para el Xeneize. En un tiro de esquina, Cavani hizo sonar el palo con su cabezazo. En el rebote, Pol Fernández remató de volea y el arquero Moyano sacó la pelota por arriba del travesaño.



El punto de inflexión se dio a los 27’ cuando el defensor Franco Calderón fue al piso para barrer a Cavani y le dio un planchazo en el talón del uruguayo. El árbitro, Yael Falcón Pérez, no dudó y le mostró la roja directa.



Pero de manera inesperada Unión llegó igualmente al empate a los 41’. Y es que Mauro Luna Diale se filtró en el área tras una buena combinación sobre la izquierda y sacudió un potente remate contra un Romero que esta vez no tuvo nada que hacer.



Ya en el complemento, Boca intentó dominar las acciones aprovechando a un visitante más contenido y con la cabeza en aguantar el marcador.



Los avances se sucedieron con el correr de los minutos al igual que las variantes en ambos bandos para definir la historia en La Bombonera.



A los 21’ sacudió Blondel tras el despeje del arquero pero sin la precisión necesaria para inflar la red rojiblanca. Tres minutos después fue Taborda el que ejecutó un tiro libre muy bien despejado por el uno.



Y de tanto ir llegó la recompensa. Sobre los 26’ Boca alcanzó a desnivelar la balanza de forma justificada en los pies de Merentiel, quien apareció dentro del área para capturar un pase y estampar el 2-1 .



El gol del uruguayo abrió una batería de oportunidades consecutivas para el equipo de Almirón. Finalmente el marcador no se movió más.