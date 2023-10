¡Un hincha de Boca va caminando a Río!

jueves 19 de octubre de 2023 | 6:01hs.

Boca se enfrentará a Fluminense el sábado 4 de noviembre en el mítico estadio Maracaná, por la final de la Copa Libertadores, en búsqueda de su séptima conquista de América. De cara al compromiso más importante del año para el club y los hinchas, uno de ellos está yendo ni más ni menos que ¡caminando de Buenos Aires a Río de Janeiro!.

Varios fanáticos del Xeneize realizan locuras por su equipo y más para la final de la Libertadores. Desde gastar muchísimo dinero para el viaje y el hospedaje en Brasil hasta ver decenas de maneras para decir presente en Río para alentar al cuadro azul y oro. Ahora, hubo un simpatizante que fue más allá... Leandro Fortunato es un hincha de Boca que está compartiendo a través de su cuenta de Instagram (@leandrofortunato5) el recorrido que está haciendo desde Buenos Aires a Río de Janeiro caminando.

Mientras camina las rutas de Brasil, en Buenos Aires quedaron su pareja Cinthya y su hija Renata, y en medio del viaje se encontró con una noticia que lo bajoneó y contó en sus redes. “Les cuento que la proeza esta se está volviendo cada vez más difícil, por el tema de que hay muchas inundaciones, muchas rutas que no se pueden cruzar caminando. Me cagó a pedos la Policía. Llegué a Carazinho y me llevé una mala noticia. Mi señora me bloqueó de Instagram, Facebook y WhatsApp. Hay que llegar a Río y después se verá lo que haré de mi vida. No sé si voy a llegar, lo dudo, pero lo seguiré intentando”.

Y por último, ayer de madrugada, contó que encontró un camionero que lo cruzaría a Santa Caratina para zafar de las inundaciones y mantener sueño su objetivo de poder ver a Boca en la final. Esta historia continuará...