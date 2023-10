Pasión Inoxidable

jueves 19 de octubre de 2023 | 6:01hs.

Llueve en Leandro N. Alem y Néstor Sartori (54 años) mantiene su rutina de ir al gimnasio y completar todos los ejercicios tres veces por semana. Además, los fines de semana que no trabaja en su local de motos, se dedica a entrenar con la moto en los circuitos de la zona. Así, pese a romper la barrera de las 5 décadas, Néstor Sartori se mantiene vigente y viene de lograr, una fecha antes, el Campeonato Argentino de la categoría Máster D en el Enduro Classics Series, campeonato que reeditó las pruebas más tradicionales que supo tener esta competencia.

Para lograr el título anticipadamente, Néstor venció en San Luis (1° fecha), fue segundo en La Rioja (2°), ganó en Alem (3°), Salta (4°) y en Córdoba (5°). Lugo fue segundo en Tucumán (6°) y segundo en El Transmontaña (7°), que se disputó también en Tucumán en la prueba más importante de Enduro de Latinoamérica y contó con más de 1000 participantes. Ahora solo le queda presentarse en la última, que se disputará en noviembre en Las Leñas en Mendoza para ser oficialmente consagrado campeón.

“La verdad es que me siento muy feliz, salir segundo en el Transmontaña, que es la prueba más dura del campeonato, no fue fácil. Con los puntos sumados ahí ya soy campeón anticipado. El último campeonato Argentino lo logré en el 2000, ahora fui acompañar a mi hijo y a los otros changos que corren en el Enduro Classics Series. Me animé a volver a correr, por pedido de los amigos de toda la vida y me sumé a la categoría Máster y terminamos ganando el campeonato una fecha antes, así que más no puedo pedir”, dijo con una sonrisa.

Néstor nació en Tucumán y a los 15 años empezó a correr Enduro. En 1989 vino a vivir a Misiones y se instaló en Leandro N. Alem. Al llegar a la Tierra Colorada vio que no había competencias de Enduro y junto a un grupo de amigos organizaron las primeras pruebas en Alem y Arroyo del medio, por lo que se lo considera uno de los pioneros del Enduro en la provincia. Sartori fue 8 veces campeón provincial, bicampeón Argentino (1999-2000), fue bicampeón Paraguayo de Enduro (2017-2018) y también corrió en Brasil.

Además, representó a Misiones y a la Argentina dos años seguidos en las fechas del Mundial de Enduro, una en San Juan (2012-2013), y la otra en Chile (2012). Su cuenta pendiente fue correr los Seis Días del Enduro en San Juan (prueba que este año correrá su hijo) y el Dakar que no pudo hacer por razones presupuestarias.

Hoy su hijo Maxi sigue sus pasos y se ubica cuarto en la categoría Senior del Enduro Classics Series, detrás de los dos pilotos oficiales KTM y uno de Honda.

“Que Maxi se encuentre cuarto en esa categoría es muy bueno, porque él es amateur y los otros son profesionales que ya corrieron en mundiales y en Europa, así que estar cuarto en esa categoría es positivo”, resaltó Néstor.

Ahora Maxi Sartori, al igual que su padre, tendrá su primer contacto con un Mundial y estará en los ‘Seis Días de Enduro’, prueba válida por el Mundial FIM de Enduro (Isde) de 2023, que tendrá lugar desde el lunes 6 hasta el sábado 11 de noviembre en San Juan, Argentina.

“Se viene un gran cierre de año. Vamos a ir a la última del Campeonato de Enduro del Litoral (LAE) en Entre Ríos, porque Maxi tiene posibilidades de salir campeón, después tenemos la fecha de San Juan por el Mundial y tenemos que volver a Misiones para después ir a Las Leñas, a la última del Enduro Classics, así que nos quedan muchos kilómetros por recorrer”, resaltó.

Consultados sobre su receta para mantenerse vigente a los 54 años comentó “entrenar, la clave para andar bien en el Transmontaña fue ir bien entrenado, nosotros no sentimos el cansancio físico y veníamos ganado pero un problema de mi compañero de dupla con la nafta que le calculó mal no hizo parar dos veces, sino la ganábamos, nos sentíamos muy bien físicamente. Yo voy tres veces por semana al gimnasio y los fines de semana entreno sobre la moto. Maxi entrena todos los días en el gimnasio y los fines de semana salimos juntos en las motos”.

Néstor Sartori es una leyenda viva y vigente del enduro misionero. Consultado hasta cuando va a correr dijo “yo voy a correr hasta que el cuerpo aguante. En las carreras no me canso, lo que cansa son los viajes. A nosotros todo nos queda lejos y a la vuelta están todos cansados y nadie quiere manejar, así que me toca a mí volver manejando”.