Agustín Canapino seguirá en IndyCar en 2024

Se hizo esperar pero llegó el anuncio de la renovación de contrato de parte de Agustín Canapino en IndyCar para el año 2024. El de arrecifes continuará haciendo experiencia en la popular categoría de monopostos norteamericana luego de causar sensación en el año debut. La confirmación llegó de parte del equipo Juncos Hollinger Racing, luego de postergar un día la comunicación de la esperada noticia.

"Juncos Hollinger Racing (JHR), se complace en anunciar que ha firmado una extensión del contrato con Agustín Canapino. De esta forma “El Titan” continuara conduciendo el auto N* 78 en la NTT INDYCAR SERIES 2024", señaló el comunicado en primer término. Brad Hollinger, copropietario de JHR, expresó su entusiasmo y señaló: "Agustín Canapino fue la sorpresa de la temporada para nosotros y estamos absolutamente encantados de tenerlo de regreso para el 2024. Su determinación y desempeño en la pista han superado todas las expectativas".

Agustín Canapino manifestó sus sensaciones luego del anuncio del Juncos Hollinger Racing sobre su renovación. "Estoy muy feliz de anunciar mi continuación para 2024 en INDYCAR con Juncos Hollinger Racing. Muchas gracias a Ricardo y Brad por seguir depositando su confianza en mí, y también a Héctor Martínez Sosa, al Grupo Empresario Prieto y al INPROTUR por apoyarme, después de una increíble temporada 2023, donde logramos buenos resultados, ingresamos al “Leaders Circle” (Circulo de Liderazgo) y mostrar varios momentos una muy buena performance, todo en mi primer año en un monoplaza, estoy lleno de alegría y motivación de tener la oportunidad de seguir creciendo como piloto y contribuir a la continua y notable evolución del equipo", señaló en primer término Canapino.

Y continuó: "Para 2024, la mentalidad será diferente. Lo que antes estaba lleno de dudas e incertidumbre ahora será una búsqueda incesante de mejorar día a día, buscando resultados y constancia en cada carrera. Por supuesto, no olvidamos que todavía somos un equipo relativamente nuevo compitiendo contra competidores fuertes, pero afrontamos este desafío con las ganas y el hambre de apuntar cada vez más alto”.

