“Él no se merecía morir como lo hizo, nunca trató mal a la Justicia”

miércoles 18 de octubre de 2023 | 3:30hs.

La comunidad de San José busca respuestas por la muerte de un joven que se hallaba detenido en la comisaría local y que fue encontrado sin vida en la mañana de ayer por el personal de guardia de la citada dependencia policial.

La familia cree que se trató de violencia policial y no de un suicidio -la principal hipótesis que se maneja- y pide explicaciones por su fallecimiento.

Se trata de Ángel Exequiel Barbosa, de 23 años, quien se encontraba detenido desde el pasado 5 de octubre por una causa de resistencia a la autoridad, desobediencia judicial, lesiones y violación de domicilio.

Según fuentes policiales, Barbosa fue encontrado cerca de las 11 ya sin signos vitales en su celda de la seccional Primera, donde estaba junto a otros tres detenidos desde hace más de diez días.

Traslado al Carrillo

A raíz de las primeras investigaciones para esclarecer lo sucedido, desde la Unidad Regional VII de Apóstoles informaron que la víctima, mediante un oficio judicial, había sido trasladada el último sábado al Hospital Carrillo de Posadas.

Esto, como consecuencia de haber sufrido un cuadro de alteración nerviosa que le habría provocado autolesionarse. Lo último podría comprobarse con las heridas de vieja data que presentaba en su cuerpo.

En tanto, al llegar al nosocomio, Barbosa fue medicado y al estar más calmado fue llevado nuevamente a la dependencia policial de San José, donde se hallaba alojado.

Según fuentes consultadas ligadas a la causa, el joven fue visitado por su padre un día después del traslado al hospital. En esas circunstancias, el progenitor habría observado que su hijo estaba con uno de sus ojos golpeado.

Finalmente, dos días después Barbosa fue encontrado ya sin vida. A su vez, indicaron que la víctima tendría golpes en distintas partes de su cuerpo, lesiones que desde la fuerza manifestaron que son golpes que se hizo él cuando entró en crisis antes del traslado al Carrillo.

Con el objetivo de transparentar el proceso de investigación, la causa quedó a cargo del personal de Gendarmería Nacional, quienes están abocados a la realización de pericias y a las distintas tareas de rigor para resolver lo sucedido.

Pedido de explicaciones

Cerca del mediodía de ayer, familiares de Exequiel se acercaron a la comisaría para pedir explicaciones de lo que había sucedido.

“Estoy tratando de entender por qué lo trataron así, no merecía morir así. Él nunca trató mal a la Justicia, nunca tuvo causas”, dijo angustiada Tamara, hermana de la víctima, en diálogo con Crónica.

Respecto al motivo que dio lugar a la detención del joven de 23 años, la entrevistada explicó que “a nosotros nos dijeron que él estaba fumando marihuana y que se resistió a la autoridad. Por eso lo detuvieron, por desacatar a la autoridad”.

No obstante, alegó que ella no cree que esto haya sucedido, porque su hermano “nunca fue violento”.

En esa línea, el papá de la víctima, expresó que el pasado domingo se acercó a la sede policial para ver a su hijo y lo encontró con “el ojo izquierdo golpeado”.

Momentos de la detención

Respecto a la detención de Barbosa, el pasado 5 de octubre, un amigo de la víctima manifestó: “Estábamos tomando mate frente a una vivienda”, momento en el que llegó la Policía y “le pidió los documentos de mala manera”.

En esa línea, el amigo indicó que “Exequiel se enojó porque no estaba haciendo nada”.

Fue entonces, que ante la reacción del joven, “la Policía lo intentó llevar”, a lo que Ezequiel se habría negado.

A continuación, siempre según lo mencionado por el entrevistado, llegó otro patrullero y lo “levantaron entre cinco policías para subirlo al móvil policial”.

Por otra parte, también habló con distintos medios la abogada de la familia, quien mencionó que existe una posibilidad de que el joven detenido haya atravesado un brote psicótico, enlazado a una situación de adicciones.

No obstante, Alexis, uno de los amigos de Barbosa negó que el joven presentara síntomas de problemas mentales.

“Mi amigo no tenía ningún problema mental”, aseguró, agregando que comparte la hipótesis de la familia de la víctima y manifestó que no fue suicidio y que “lo habrían golpeado en la comisaría”.

Por último, alegó que “cuando lo trajeron (a la comisaría), me dijeron que acá lo golpearon y eso no puede ser. No darle de comer, no darle agua y tenerlo incomunicado, no está bien”.

Por el hecho, interviene el juez Miguel Mattos por subrogación, quien luego de presentarse en el lugar con la fiscal Barroni ordenó que el cuerpo sea trasladado a la morgue judicial para la autopsia correspondiente que determinará la causa de muerte.

Además de solicitar el historial clínico del fallecido.

A su vez, el magistrado dispuso que los detenidos que se encontraban en la celda con el joven presten declaración testimonial en la causa.

Por otro lado, la Jefatura de Policía abrió una investigación interna en la dependencia en cuestión para determinar si hubo algún tipo de negligencia.