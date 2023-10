Messi derriba un nuevo récord y se convierte en el goleador histórico de las Eliminatorias

miércoles 18 de octubre de 2023 | 1:10hs.

Lionel Messi llegaba a Lima con la cuenta pendiente de no haberle podido marcar a Perú a lo largo de las Eliminatorias Sudamericanas. Y hacía mucho tiempo además que no arrancaba un partido como titular. Las dolencias físicas le jugaron una mala pasada en las últimas semanas y lo obligaron a ir al banco de suplentes ante Paraguay, pero esta noche Lionel Scaloni decidió plantarlo desde el arranque y, como era de esperarse, Leo brindó su show: doblete, lujos, récord absoluto y hasta un gol anulado.

Ya recuperado de la dolencia en la cicatriz de una antigua lesión, el capitán rosarino se mostró muy activo desde el primer instante. Se juntó con Alexis Mac Allister en el carril central de la cancha y, antes de los cinco minutos, tuvo la primera chance de peligro: un zurdazo de larga distancia que pasó cerca del poste izquierdo de Pedro Gallese.

Volvió a hacer de las suyas a los nueve minutos, cuando dejó pagando a Nilson Loyola con una gambeta corta y fue derribado a orillas del área grande. Como era de esperarse, se hizo cargo del tiro libre pero esta vez no pudo darle dirección de red y su remate terminó en los guantes del arquero local.

La marca pegajosa de Perú lo obligó en algunos tramos de la etapa inicial a retroceder varios metros para hacerse cargo de la pelota y comenzar a hilvanar el juego desde el círculo central o casi sobre la raya derecha. También le tocó jugar de espaldas y rodeado por dos o tres marcadores. Aunque eso no le impidió marcar un verdadero golazo pasada la media hora.

Con este disparo a la carrera y al ángulo tras la asistencia rasante de Nicolás González, Messi logró tachar otra cuenta pendiente en su gloriosa trayectoria: le marcó por primera vez a la Bicolor en las Eliminatorias. Hace más de una década y media había sacudido sus redes, pero en los cuartos de final de la Copa América 2007.

El 1-0 fue una enorme alegría para toda la Selección y en especial para él, aunque no sería la única, ya que antes del cierre de la primera mitad volvió a vencer los guantes de Gallese con una aparición por sorpresa en el área después de otro toque sutil al punto penal.

Este par de conquistas le permiten al crack de Inter Miami superar las 29 de Luis Suárez y erigirse como el máximo artillero histórico de las Eliminatorias Sudamericanas. Con su tiro libre a Ecuador el mes pasado había igualado la marca del Pistolero, hoy la pasó y ya son 31 festejos con los dedos apuntando al cielo.

En la otra batalla, la de convertirse en el máximo anotador a nivel selección de la historia del fútbol, la puja con Cristiano Ronaldo permanece cabeza a cabeza. El portugués, que tuvo una gran doble fecha contra Eslovaquia y Bosnia por la clasificación a la Eurocopa (cuatro conquistas), acumula 203 partidos a nivel selecciones y contabiliza 127 goles. El rosarino firmó hasta el momento 106 tantos en 178 presencias con la selección argentina y está a 21 de igualar lo hecho por CR7 hasta el momento.

Entre medio de ellos dos aparece la figura del iraní Ali Daei, quien a lo largo de su trayectoria en el combinado de su país (1993 a 2006) acumuló 109 anotaciones en 149 cotejos, según datos de la International Federation of Football History and Statistics (IFFHS). Cabe destacar que el actual segundo máximo artillero de la historia a nivel selecciones afirma tener 111 goles y que FIFA no convalida esa cifra porque no le contabiliza un doblete ante Afganistán.

LA TABLA DE MÁXIMOS GOLEADORES EN SELECCIONES:

1- Cristiano Ronaldo (Portugal): 123 goles en 201 partidos *

2- Ali Daei (Irán): 109 goles en 149 partidos

3- Lionel Messi (Argentina): 106 goles en 178 partidos *

4- Sunil Chhetri (India): 92 goles en 142 partidos *

5- Mokhtar Dahari (Malasia): 89 goles en 142 partidos

MÁXIMOS ANOTADORES POR ELIMINATORIAS

1- Lionel Messi (Argentina) 31

2- Luis Suárez (Uruguay): 29

3- Marcelo Moreno Martins (Bolivia): 22 *

4- Alexis Sánchez (Chile): 20 *

5- Hernán Crespo (Argentina): 19

6- Edinson Cavani (Uruguay): 18 *

FUTBOLISTAS CON MÁS PARTIDOS EN SELECCIONES

1- Cristiano Ronaldo (203 presencias con Portugal) *

2- Bader Al-Mutawa (196 - Kuwait) *

3- Soh Chin Ann (195 - Malasia)

4- Ahmed Hasan (184 - Egipto)

5- Ahmed Mubarak Kano (183 - Omán)

6- Sergio Ramos (180 - España) *

7- Andrés Guardado (180 - México) *

8- Claudio Suárez (177 - México)

9- Lionel Messi (178 - Argentina) *

10- Gianluigi Buffon (176 - Italia)

LOS MÁXIMOS GOLEADORES DE LA SELECCIÓN ARGENTINA

1- Lionel Messi - 106 goles *

2- Gabriel Batistuta - 54

3- Sergio Agüero - 42

4- Hernán Crespo - 35

5- Gonzalo Higuaín - 32

6- Diego Maradona - 32

7- Ángel Di María - 29 *

* Están en actividad

Fuente: IFFHS