Las lluvias continuarán hasta el jueves en Misiones

martes 17 de octubre de 2023 | 8:42hs.

La Dirección de Alerta Temprana dependiente del Ministerio de Ecología de la provincia pronosticó que la inestabilidad y el mal tiempo se extenderá a todo el territorio hasta el jueves inclusive. Para hoy, advierten que “un sistema de baja presión se traslada al norte de Paraguay propiciando condiciones de lluvias y tormentas en la región. Se prevén una jornada de lluvias variables, tormentas y descenso de la temperaturas. Disminuye la intensidad de las precipitaciones hacia la media tarde. Cambia la circulación general de los vientos y comienzan soplar suaves a leves del sector este”.

La temperatura máxima estimada en 31 °C para Puerto Iguazú con 35 °C de sensación térmica; la mínima sería de 18 °C en San Pedro. Para mañana se prevé cielo mayormente cubierto, lluvias leves, temperaturas templadas y elevada humedad en el ambiente. Continúan las precipitaciones y aunque de menor intensidad a lo largo del día. La influencia de un sistema de baja presión marca la tendencia hacia la inestabilidad y las lluvias. Los vientos soplarán predominantes del sector sureste. Temperatura máxima en la provincia estimada en 28 °C para Puerto Iguazú; la mínima sería de 17 °C en Bernardo de Irigoyen.

Y para el jueves persiste el mal tiempo y la inestabilidad; poco cambio en las temperaturas. Se intensifican las precipitaciones sustentadas por un área extensa de baja presión ubicada en Brasil y una corrientes de humedad en altura. Se esperan lluvias y tormentas que se extenderían a todo el territorio y a lo largo de la jornada, cesando hacia la noche. Los mayores volúmenes se registrarán esta vez, en el norte provincial. Temperatura máxima en la provincia estimada en 27 °C para Bernardo de Irigoyen y 27°C de sensación térmica; la mínima sería de 16 °C en San Javier.

Alerta en todo el Litoral

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de nivel amarillo por tormentas fuertes con intensas ráfagas para la región del Litoral, en las provincias de Misiones y Corrientes, y en sectores de Santa Fe y Chaco. El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, y se espera que las mismas estén acompañadas por intensas ráfagas, fuerte actividad eléctrica, caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos.

Según informó el organismo nacional, el alerta afecta a todo el territorio de las provincias de Misiones y Corrientes; al noreste de Santa Fe, en localidades como General Obligado, San Javier y Vera; y en el sudeste de Chaco, en ciudades como Resistencia, Bermejo y Libertad. En esas zonas se estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual, precisó el organismo meteorológico.

También esta mañana regía un aviso a muy corto plazo para el centro de Corrientes por tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo. El aviso fue emitido a las 7.40 y tiene una validez de dos horas para las localidades de Bella Vista, Concepción, Ituzaingó, Mercedes, Saladas, San Miguel y San Roque.

Para los habitantes de los lugares bajo alerta, el SMN pidió no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo; y prestar atención ante la posible caída de granizo.

El nivel amarillo implica "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas", explicó el SMN.