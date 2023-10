Una película con final feliz

domingo 15 de octubre de 2023 | 6:05hs.

Los Pumas, en una de las actuaciones más dramáticas de su historia, consiguieron su clasificación a las semifinales del Mundial de rugby por tercera vez en la historia, tras vencer a Gales por 29-17 en un partido de cuartos de final disputado en el Stade Velodrome de Marsella, Francia.



El equipo dirigido por Michael Cheika revirtió un marcador desfavorable hasta el minuto 57 con dos tries de los ingresados Joel Sclavi y Nicolás Sánchez en el tramo final del juego, ambos convertidos por Emiliano Boffelli.



El propio Sánchez, máximo anotador histórico de Los Pumas en la Copa del Mundo, decoró el heroico triunfo con un último penal ante el delirio de los miles de argentinos que asistieron al tradicional Velodrome en la sureña Marsella.



Gales se fue en ventaja al descanso (10-6) y también lo estuvo al promediar la parte final gracias al aporte de su apertura Dan Biggar, autor de un try, dos penales y una conversión, y de Tomos Williams, responsable del otro try de su equipo.



Argentina se mantuvo en partido con cuatro penales de Boffelli, entre el final de la primera parte y el inicio de la segunda, lo que abrió paso a los mejores momentos del equipo en el partido. Con sus penales, Boffelli mantuvo a Los Pumas en partido ante la avanzada galesa. Foto: AP

La historia escrita por Los Pumas en Marsella también permitió lograr la primera victoria frente a Gales en el tercer antecedente mundialista, un mérito en el que tuvo especial preponderancia Matías Moroni, en los minutos finales, con un milagroso tackle a centímetros del ingoal con el marcador 19-17 en favor de la Argentina.

Matías Moroni y un tackle que valió una clasificación para Los Pumas en Francia. Foto: AP

Ese eventual try de Louis Rees-Zammit hubiera castigado un segundo tiempo perfecto del conjunto albiceleste, que se inició con una remontada en el marcador gracias al pie del rosarino Boffelli.



A partir de los dos penales sumados por wing, Los Pumas jugaron un partido de cuartos de final con fiereza, a la altura de lo que exigía la instancia, para sorpresa de un rival que llegaba invicto, con cinco triunfos en igual cantidad de partidos.



Los ingresos desde el banco de suplentes funcionaron a la perfección y las oportunidades para marcar, un aspecto en el que se había fallado al inicio del partido, fueron capitalizadas para favorecer un dominio psicológico que terminó de desmoralizar a los británicos.



La salida de Biggar en Gales también fue una ventaja para el equipo argentino, que provocó una atmósfera vibrante en los últimos minutos a partir de sus férreas defensas y sus corridas titánicas, como la que encaró el tucumano Sánchez hasta volar en el ingoal rival.

Nicolás Sánchez intercepta un pase y se escapa al ingoal de Gales. Foto: AP

Como volará ahora la delegación argentina a París para disputar su próximo partido ante Nueva Zelanda en su flamante condición de uno de los cuatro mejores equipos del mundo.



Los All Blacks derrotaron a Irlanda por 28-24 y se instalaron en las semis, que disputarán ante los argentinos el viernes desde las 16 en el Stade de France.



Argentina buscarán el pase al último partido de la competencia por primera vez, luego de perder las semifinales de las ediciones 2007, también en Francia, y 2015, en las que finalizaron terceros y cuartos, respectivamente.



La otra semifinal de Francia 2023 quedará definida hoy cuando se disputen los partidos Inglaterra-Fiji (12 de Argentina) y Francia-Sudáfrica (16 de Argentina).

“Son Los Pumas que queremos ver”

“Fríos y calculadores como el partido. Hicieron lo que se debía hacer con la garra Puma”, analizó Gustavo Verón, ex jugador de Capri y quien vistió la camiseta argentina en 1997, sobre el triunfo de Argentina ante Gales en los cuartos de final del Mundial de rugby.



“Estos son Los Pumas que queremos ver”, agregó el ex wing de Rowing (luego convertido en Capri).



“Estábamos fallando afuera, en las puntas, pero corrigieron eso. Bien la marca y la toma de decisiones”, comentó el posadeño.



Para Verón, una clave fue el ingreso al juego de Nicolás Sánchez.



“Siempre el ingreso de Sánchez es garantía de tranquilidad y seguridad. Marcos Kremer y sus tackles contagian a todo el plantel”, destacó Verón sobre la actuación argentina en tierras francesas.