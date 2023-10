Punto y a esperar para no sufrir más

domingo 15 de octubre de 2023 | 6:01hs.

Crucero tenía la gran oportunidad de asegurar la permanencia en el torneo Federal A. Con esa misión llegó a Resistencia.



El Colectivero arrancó abajo, lo dio vuelta y hasta se salvó porque Francisco Del Riego atajó un penal en el complemento, pero no lo pudo aguantar y fue 2-2 en la capital chaqueña por la fecha 35 de la zona D.



Con el empate, el conjunto misionero estiró a cinco (33 contra 28) la distancia con Juventud Antoniana, último del grupo, y que hoy se medirá ante Central Norte en el clásico salteño. Los de Gustavo Módica se asegurarán la permanencia en la tercera categoría del fútbol argentino si es que Juventud no le gana al Cuervo.



Los tres primeros goles del encuentro fueron de penal. A los 24’, Tomás Segovia mandó un centro y la pelota le pegó en la mano a Nicolás Portillo. El árbitro Bruno Amiconi marcó penal y Luciano Lapetina adelantó a Sarmiento.



A los 27’ llegó la primera polémica. Centro para Crucero, que despeja la defensa de Sarmiento. Amiconi marca falta y tanto los misioneros como los chaqueños pensaron que era para el local, pero el árbitro marcó penal para el Colectivero.



A Lautaro Soto poco le importó la polémica y puso el 1-1 en el estadio Centenario, con el que se fueron al descanso.



Apenas arrancó el complemento, Soto comandó la contra y le puso un gran pase a Gonzalo Melgarejo, quien pisó el área y quiso controlar para quedar mano a mano, pero Lapetina se la llevó con la mano y llegó el tercer penal de la tarde.



Otra vez se hizo cargo Lautaro Soto y, a los 4’, adelantó a los misioneros, que en ese momento alcanzaban el objetivo de quedarse en el Federal A.



Pero un minuto después el árbitro Bruno Amiconi cobró un dudoso penal para Sarmiento por una supuesta falta del arquero Del Riego. El ‘1’ pasó de villano a héroe, porque le tapó el remate a Lapetina.



El dueño de casa no se conformó y fue a buscar la igualdad y Crucero no supo administrar la ventaja.



Sobre los 15’, cuando Maximiliano Resquín se escapó por izquierda y mandó un centro pasado que encontró a Sergio Sagarzazu. El ex Crucero y Guaraní la cruzó con mucha categoría para poner lo que sería el definitivo 2-2 en la capital chaqueña.



Crucero estiró a cuatro sus partidos sin perder, con tres empates y un triunfo. El Colectivero esperará a lo que suceda hoy con Antoniana y Central Norte para saber si se asegura o no la permanencia en el Federal A y cerrará la fase de grupos en casa ante San Martín de Formosa.



Sarmiento, por su parte, se quedó sin chances de clasificar a la siguiente fase, acumula 9 partidos consecutivos sin ganar y apenas festejó en uno de los últimos 13 encuentros.