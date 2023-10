Los misioneros, con fixture para el Regional

domingo 15 de octubre de 2023 | 6:05hs.

Quedan dos semanas para el inicio del torneo Regional Federal Amateur y el Consejo Federal dio a conocer el fixture para el certamen que comenzará el 29 de octubre y que repartirá cuatro ascensos para la próxima temporada del torneo Federal A.



Habrá 14 equipos de la tierra colorada, que se dividirán en cuatro zonas. Dos grupos tendrán cuatro equipos y otros dos grupos con tres clubes, que serán parte de la región Litoral Norte.



Si bien se conoció el fixture, todavía no está el formato de juego y de eso dependerá cuántos equipos avanzarán a la siguiente ronda, a los mano a mano.



La región Litoral Norte, la de los equipos misioneros, tiene 15 zonas, ya que además de los equipos de la tierra colorada están los clubes correntinos, los chaqueños y los formoseños.



En la zona 1 estarán Mitre, campeón del torneo Provincial, La Picada y Rosamonte. La zona 2 la integrarán Guaraní, Nacional de Puerto Piray y Central Iguazú.



La zona 3 estará conformada por Atlético Posadas, campeón del Clasificatorio de la Liga Posadeña, Candelaria, Timbó, campeón de la Liga de Puerto Rico, y River de Villa Bonita, subcampeón del torneo Provincial.



Además, la zona 4, estará integrada por El Brete, campeón del torneo Clausura 2022 de la Liga Posadeña, Brown, Atlético Oberá, campeón de la Liga Obereña, y Mandiyú de Garuhapé.



La primera fase se disputará desde el 29 de octubre hasta el 3 o el 10 de diciembre. Esto dependerá de si hay balotaje presidencial o no el 20 de noviembre. De haber segunda vuelta, el calendario se correrá una semana y la fase de grupos se terminará el 10 de diciembre, para darle paso luego a los mano a mano, que se cortan durantes las fiestas de fin de año.



Un certamen récord

Guaraní y Mitre aparecen como los grandes candidatos de Misiones para pelear por el ascenso al Federal A.



La Franja se quedó a las puertas en 2019 y 2022, cuando perdió las finales ante Central Norte y Juventud Antoniana, respectivamente.



De todas maneras hay varios equipos que pretenden meterse en la pelea. Atlético Posadas y El Brete buscarán darle continuidad a sus respectivos proyectos.



Atlético Oberá, tricampeón de la Liga Obereña, Timbó, ganador de la Liga de Puerto Rico, y Nacional de Puerto Piray, llegan como equipos que pueden ser rivales duros de roer y que no se conformarán solamente con participar.



El torneo Regional Federal 2023/24 marcará un récord para la cuarta categoría del fútbol argentino, ya que tendrá 376 equipos.



Además, para esta edición, la AFA y el Consejo Federal repartirán 5 millones de pesos para cada Liga que participe. Esa Liga deberá dividir ese dinero entre sus representantes, con el fin de incentivar la participación de más clubes y aliviar los gastos.

Región Litoral Norte

Zona 1



1° fecha-Domingo 29/10



Mitre-La Picada



Libre: Rosamonte



2° fecha-Domingo 5/11



Rosamonte-Mitre



Libre: La Picada



3° fecha-Domingo 12/11



La Picada-Rosamonte



Libre: Mitre



4° fecha-Domingo 19/11 o 26/11



La Picada-Mitre



Libre: Rosamonte



5° fecha-Domingo 26/11 o 3/12



Mitre-Rosamonte



Libre: La Picada



6° fecha-Domingo 3/12 o 10/12



Rosamonte-Mitre



Libre: La Picada

Zona 2



1° fecha-Domingo 29/10



Nacional (P)-Central Iguazú



Libre: Guaraní



2° fecha-Domingo 5/11



Guaraní-Nacional (P)



Libre: Central Iguazú



3° fecha-Domingo 12/11



Central Iguazú-Guaraní



Libre: Nacional (P)



4° fecha-Domingo 19/11 o 26/11



Central Iguazú-Nacional (P)



Libre: Guaraní



5° fecha-Domingo 26/11 o 3/12



Nacional (P)-Guaraní



Libre: Central Iguazú



6° fecha-Domingo 3/12 o 10/12



Guaraní-Central Iguazú



Libre: Nacional (P)

Zona 3



1° fecha-Domingo 29/10



Candelaria-Atlético Posadas



Timbó-River (VB)



2° fecha-Domingo 5/11



River (VB)-Candelaria



Atlético Posadas-Timbó



3° fecha-Domingo 12/11



Candelaria-Timbó



River (VB)-Atlético Posadas



4° fecha-Domingo 19/11 o 26/11



Atlético Posadas-Candelaria



River (VB)-Timbó



5° fecha-Domingo 26/11 o 3/12



Candelaria-River (VB)



Timbó-Atlético Posadas



6° fecha-Domingo 3/12 o 10/12



Timbó-Candelaria



Atlético Posadas-River (VB)

Zona 4



1° fecha-Domingo 29/10



El Brete-Brown



Atlético Oberá-Mandiyú



2° fecha-Domingo 5/11



Mandiyú-El Brete



Brown-Atlético Oberá



3° fecha-Domingo 12/11



El Brete-Atlético Oberá



Mandiyú-Brown



4° fecha-Domingo 19/11 o 26/11



Borwn-El Brete



Mandiyú-Atlético Oberá



5° fecha-Domingo 26/11 o 3/12



El Brete-Mandiyú



Atlético Oberá-Brown



6° fecha-Domingo 3/12 o 10/12



Atlético Oberá-El Brete



Brown-Mandiyú