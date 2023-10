“Nosotros no veníamos a pasear”, tiró Batista tras el empate en Brasil

sábado 14 de octubre de 2023 | 6:01hs.

Venezuela logró un histórico 1-1 en Cuiabá ante Brasil y para el DT de la Vinotinto, Fernando Batista, no fue una casualidad lo que ocurrió por la 3° fecha de las Eliminatorias rumbo al 206.



“Yo desde el primer tiempo se lo dije a los muchachos, nosotros no veníamos a pasear acá, nosotros no veníamos a ver qué hacía el rival”, comentó Batista luego de la agónica igualdad que logró Venezuela en tierras brasileñas.