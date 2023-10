River pone el palco principal a disposición de la familia de Messi

jueves 12 de octubre de 2023 | 16:52hs.

El Club Atlético River Plate le reservará desde esta noche uno de los palcos principales del estadio a la familia de Lionel Messi cada vez que la Selección Argentina dispute un partido en el estadio Más Monumental. La iniciativa de la dirigencia de River, con su presidente Jorge Brito a la cabeza, comienza hoy con el partido por las Eliminatorias ante la selección de Paraguay a las 20. La familia del astro argentino ocupará los lugares en el palco 1 que se encuentra en la platea San Martín.

El palco del estadio Más Monumental pertenece al Departamento de Relaciones Públicas de River y cuando el equipo de Demichelis juegue de local se seguirá utilizando para personalidades o iniciativas del club. Sin embargo, cuando el evento esté vinculado a la Selección Argentina y a la AFA, ese lugar estará listo para Messi y sus familiares, por una decisión del club a modo de homenaje al capitán del equipo campeón de la Copa del Mundo en Qatar 2022.

Los vínculos de River con Messi no son nuevos ya que cuando la 'Pulga' era chico estuvo a punto de jugar en las inferiores del club e incluso le iban a pagar el tratamiento que estaba haciendo para crecer pero Newell's no lo cedió. Además, River y los hinchas guardan un respeto y admiración especial por Messi que no gritó los goles de manera enérgica en la final del Mundial de Clubes del 2015 y saludó a la hinchada "millonaria" en Japón.