Combate en Israel contra Hamas con la camiseta de Gimnasia

jueves 12 de octubre de 2023 | 6:01hs.

Con su camiseta de Gimnasia puesta, Natán De Leo presta servicios para el ejército israelí en la guerra contra Hamas. Nació en La Plata y es fanático del Lobo, se fue a vivir a Israel hace siete años. Es cineasta pero a raíz de este conflicto bélico fue llamado como reservista, contó en una nota para TyC Sports.

“La verdad es que estoy bien. En el 2014 vine de visita a Israel porque tengo familiares. En el 2016 volví para hacer un curso de seis meses de hebreo y decidí quedarme. Ya hace siete años que estoy y no pienso irme. El servicio militar es obligatorio tanto para hombres como para mujeres. Son tres años. Yo llegué más grande y no estaba obligado pero me anoté y entré. Cuando terminás, hacés tu vida normal, pero los que fueron combatientes, como es mi caso, pasan a ser reservistas. Eso significa que el Estado te puede llamar anualmente a prestar servicios por 30 días hasta los 40 años”, explicó el platense.

“El primer día estaba caminando por la base con la de Gimnasia y un chabón que no conozco me grita en hebreo: ‘Che, ¿qué sos de Gimnasia?’ Le pregunté cómo conocía al club y me dijo: ‘Es que soy editor de deportes en un canal de Israel y una de mis tareas es editar los goles del torneo argentino, entonces conozco a todos los equipos’. Seguro nos salvamos del descenso y el próximo campeonato por ahí damos la sorpresa”, comentó De Leo en medio de la situación extrema que vive Israel a causa de los bombardeos y la invasión de el grupo terrorista Hamas.