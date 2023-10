Entregas 8 pelucas oncológicas por año a pacientes con cáncer de mama

miércoles 11 de octubre de 2023 | 12:15hs.

En el marco de las actividades que se llevan adelante en la lucha contra el cáncer de Mama en octubre rosa, el cuartel de bomberos voluntarios junto a los Estudiantes de cosmetología de EJPA Nº40, llevaron adelante la confección de las cortinas de cabello para luego la confección de pelucas oncológicas. Todos los años se entregan de forma gratuita 8 pelucas en promedio confeccionadas con donaciones.

Por tercer año consecutivo, el equipo de Bomberos Voluntarios se reúne con las alumnas de cosmetología en las instalaciones del cuartel para aprender y ayudar en la confección de pelucas oncológicas que simplemente buscan ayudar a las pacientes que están transitando el tratamiento y pierden el cabello debido a la medicación.

Primeramente, el pasado 22 de septiembre el equipo de Coordinación Zona Norte del Ministerio de prevención de adicciones acompaño a la jornada de donación de mechones de cabello para la elaboración de pelucas solidarias para pacientes oncológicos de la provincia. La actividad se realizó en el marco del Mes Rosa de lucha contra el cáncer, con las estudiantes de Cosmetología de EPJA 40, y los alumnos del curso de la escuela de oficios de la coordinación zona norte.

Estos mechones fueron utilizados para la confección de las pelucas. La idea nació hace tres años cuando la Bombero Barbara Carballo se interiorizó de la tarea y junto a la cosmetóloga Yanina Paredes acordaron impulsar la actividad. “Esto nació porque en mi familia mi mama fue diagnosticada, averiguando supe cuánto sale una peluca. Hable con Yanina del tema y decidimos comenzar a trabajar con esto, este es el tercer año que colaboramos con la confección” explicó Carballo.

Para comenzar la actividad, la cosmetóloga, Yanina Paredes explicó el paso a paso de la confección y remarco que el trabajo es voluntario y que las pelucas que se entregan de forma gratuita “Confeccionamos y entregamos un promedio de 8 pelucas por año, no hacemos más por el tiempo y por los materiales. Entregamos no solamente en Iguazú, sino en varias localidades de la provincia. No cobramos, simplemente solicitamos colaboración con materiales para la confección de las mismas”.

La pelucas oncológicas, son elementos necesarios sobre todo para lograr mantener la estabilidad emocional de las mujeres que transitan el la enfermedad y que día a día luchan para ganarle al cáncer.