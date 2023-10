Volvió al colegio y tiene objetivos claros pese a las dificultades

miércoles 11 de octubre de 2023 | 6:06hs.

Braian Guillermo Ezequiel Ballesteros tiene 18 años y es de Capioví. En su vida atravesó por circunstancias por las que un adolescente no está acostumbrado, ya que no cuenta con su madre -vive en Buenos Aires desde que tiene 8 años- y su padre fue privado de la libertad cuando tenía 17 años, por lo que tuvo que hacerse camino sólo y comenzar a trabajar para mantenerse.

Pese a las dificultades la voluntad de Braian es inquebrantable y retomó la secundaria técnica en la Epet N° 14 de su localidad -que debió abandonar a los 16 años-, y se plantea obtener el título para armar su propio taller metalúrgico.

“No aguantaba más, son 14 materias, dejé porque me iba mal en la escuela y no podía continuar con el cursado. A los 16 años busqué trabajo y mi patrón me ofreció trabajo en su taller en el que hacemos trabajos de zinguería”, explicó Braian en diálogo con El Territorio.

Luego de un paso fallido por Buenos Aires, en el que fue a buscar una oportunidad laboral ofrecida por su tío, regresó a Capioví y las autoridades educativas de su colegio le ofrecieron formar parte de un programa educativo para finalizar sus estudios.

“Cuando me ofrecieron en la escuela la posibilidad de terminar la escuela de una manera acelerada. Le pedí a mi patrón, que me volvió a contratar, si me dejaba salir a las 17 para poder asistir a clases y él lo aceptó”, dijo.

“Comencé a cursar, y a los meses de que comencé la escuela a mi papá lo llevan preso. Entonces viví unos meses con mi madrastra pero luego ella se mudó porque nos robaron. Y fue cuando decidí irme a vivir sólo y hacer mi camino para no depender de nadie”, señaló el joven que debió madurar de golpe.

Segunda familia

Ante las vicisitudes, en la comunidad educativa de la Epet 14 encontró vínculos y una nueva familia, ya que los profesores y el personal lo contuvieron y alentaron.

“Es muy lindo porque cuento con el apoyo de mis compañeros y sus padres, así como mis profesores. Me acuerdo el día en que mi papá cayó preso, no tenía ganas de ir a la escuela y me motivaron para que vaya y no deje. Perder a él que estuvo todos estos años fue muy difícil para mí. Gracias a ellos no caí en la droga o me debilité”, explicó.

“Mi objetivo ahora es terminar lo antes posible los estudios, recibirme con mi título y conseguir un trabajo mejor. Juntar plata, comprar mis herramientas y combinar los conocimientos y hacer una metalúrgica. Me gustaría poder darle la oportunidad a muchos chicos, como mi patrón me la dio a mí para que aprendan el oficio”, finalizó Braian.



Revinculación en escuelas técnicas

A través del programa Educación Profesional Secundaria (EPS) dependiente del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (Inet) unos 300 estudiantes de la provincia fueron revinculados a escuelas técnicas. Esta iniciativa otorga certificación profesional (en la especialidad elegida) y título secundario, brinda formación para el trabajo a la vez que posibilita la continuidad de estudios superiores. Está destinada a jóvenes de 15 a 18 años que quieran comenzar la secundaria, retomarla o que hayan cursado dos o más veces un mismo año. Surgió en el 2021 como consecuencia de los abandonos durante la pandemia por Covid-19. El año pasado se inscribieron quince grupos al igual que en el ciclo lectivo 2023. En detalle, este año son 300 los estudiantes que accedieron a la EPS y están distribuidos en 20 comisiones de 23 escuelas de la provincia.

Precisamente, el programa de educación Profesional Secundaria ofrece una cursada flexible y personalizada y reconocimiento de trayectos formativos anteriores. Además, reconoce saberes y experiencias laborales previas, brinda acompañamiento personalizado en la cursada con grupos de hasta quince estudiantes y espacios para tareas y/o tutorías.





