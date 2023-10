Oficialismo, oposición y privados salieron a cruzar a Milei por sus dichos sobre plazos fijos

martes 10 de octubre de 2023 | 17:27hs.

Las entidades que nuclean a todos los bancos del país rechazaron hoy de manera conjunta las declaraciones formuladas por el candidato a presidente por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, en relación al dólar y los plazos fijos en pesos, y reclamaron "responsabilidad" en el último tramo de la campaña con vistas a los comicios generales del 22 de octubre, en una jornada en la que también diversos economistas criticaron al dirigente libertario y advirtieron sobre el impacto de sus dichos en el mercado cambiario. Desde la política, Sergio Massa y otros actores del oficialismo también lo cruzaron. Además, referentes de Juntos por el Cambio criticaron al Libertario por sus dichos "irresponsables".

En diversos reportajes y declaraciones públicas de los últimos días, Milei señaló que "cuanto más alto esté el dólar, más fácil será dolarizar", que "el peso no puede valer ni excremento" y recomendó no renovar los plazos fijos en moneda nacional. Sergio Massa fue uno de los primeros en responder. Acusó al líder opositor de "estar timbeando el ahorro de la gente" para sumar un voto más y llevó tranquilidad a la ciudadanía al afirmar que "los ahorros de los argentinos están seguros en este momento". “No vale todo por un voto, no se puede poner en riesgo los ahorros por un voto. Es gravísimo tratar de poner en riesgo al sistema financiero, en un país que ya vivió hechos como los del 2001”, señaló el titular de la cartera de Economía.

"Recomendar no renovar los depósitos no hace otra cosa que generar preocupación en un sector de la población. La carrera a la presidencia debe basarse en las competencias de ideas y capacidad de implementación de las mismas", advirtieron en un comunicado conjunto la Asociación de Bancos de capitales nacionales (Adeba), la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (Abappra), la Asociación de Banca Especializada (ABE) y la Asociación de Bancos Argentinos (ABA).

"Los candidatos que aspiran a gobernar la cosa pública tienen que mostrar responsabilidad en sus campañas y declaraciones públicas", evitando hacer "declaraciones infundadas que generen incertidumbre en la gente y volatilidad sobre las variables financieras", subrayaron las entidades bancarias.

Remarcaron que, "más allá de que a esta altura ya nadie discute la fortaleza del sistema financiero -con altísimos niveles de capital y liquidez- y su capacidad para ayudar al resto de los sectores frente a crisis internas o externas, declaraciones como las referidas generan, innecesariamente, incertidumbre y angustia a mucha gente".

Por el lado del oficialismo, el economista Agustín D'Attellis, integrante del Directorio del Banco Central (BCRA), definió hoy, en díalogo con Télam Radio, como "un acto de irresponsabilidad sin precedentes" a las declaraciones realizadas por Milei.

El funcionario alertó que con estas declaraciones, Milei intenta que haya retiro de pesos "para correr todos esos pesos" hacia el dólar, "sabiendo que estamos en una situación de fragilidad, de incertidumbre y con una escasez de dólares muy importante". "No tiene sentido esa idea de que cuanto peor, mejor", resaltó el director del Banco Central.

Desde la oposición, el economista Martín Tetaz, que también es legislador por Juntos por el Cambio, cuestionó las "declaracioens incendiarias" de Milei que "incentivan el derrumbe en la demanda de dinero". "Milei sabe que el Congreso no le va a votar jamás una dolarización porque es muy mala para la Argentina, y entonces está buscando que se produzca de hecho", sostuvo Tetaz en un mensaje en su cuenta en la red social X (ex Twitter).

Por su parte, Daniel Artana, economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), señaló que "fogonear una aceleración de la inflación es de una irresponsabilidad que nunca he visto en mi historia como economista". "La brecha cambiaria, de alguna manera, termina contaminando el nivel de precios de la economía y nos empobrecemos todos, nada más para que un candidato pueda cumplir con su sueño de dolarizar", agregó Artana.

"(Milei) es economista y sabe que la gente se anticipa. No puede ignorar las consecuencias de sus declaraciones. Me parece irresponsable", sostuvo. Por último, Artana consideró también que "hay algo de infantilismo" en Milei porque "piensa que todo el muerto se lo va a comer (el ministro de Economía, Sergio) Massa pero si llega a ser presidente, ¿Cuánto tiempo la gente le va a tener paciencia con una inflación del 20% mensual?".

Desde el oficialismo, la candidata a diputada por Unión por la Patria (UxP) y directora del Banco Nación, Julia Strada, dijo a AM 750 que Milei está "incitando a que el sistema financiero entre en una situación de crisis" para "traer el escenario de 2001". Tras lo cual aseguró que este último escenario "no existe" porque "el sistema financiero argentino está mucho más sólido que hace 20 años".

"Una cosa es jugar con el precio del dólar que sabemos que en Argentina es un juego que siempre termina mal y genera mucha preocupación. Distinto y peor es lo que hizo Milei esta semana que es hablarle a la gente y decirle que vayan al banco y saquen la plata, está directamente incitando a que el sistema financiero entre en una situación de crisis", dijo Strada.

En tanto, el economista Orlando Ferreres, de la consultora homónima, señaló en diálogo con El Destape Radio que las declaraciones de Milei "provocan reacciones en los distintos ahorristas que tienen plazo fijo y que van a ir a tratar de cambiarlos por unos bonos en dólares o por activos financieros"

Ferreres señaló que, "en general", a los empresarios "no les gusta" y les parece "arriesgado" el plan de dolarización que impulsa Milei; tras lo cual agregó que "es más seguro corregir los problemas que hay, en lugar de inventar un sistema nuevo".

En la misma línea, Emmanuel Álvarez Agis, de la consultora PxQ, calificó a las declaraciones de Milei como la "más irresponsable" que vio de un candidato a presidente "desde la vuelta de la democracia". "Si uno arma un partido político que para llegar a ganar tiene que hacer que la gente la pase super mal, me parece contradictorio y preocupante", sostuvo. Y añadió: "Cuando Milei dice que cuanto más alto es el dólar, más fácil es dolarizar es una forma sofisticada de decir que cuanto más bajo es un salario, más fácil es dolarizar". "La definición técnica de una hiperinflación es que el deseo de la gente de tener pesos sea cero. Si Milei dice que no se queden con pesos, lo que intenta hacer es que haya una hiper. No hay mucha vuelta", concluyó.

Por último, Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), dijo -en declaraciones a AM 530- que Milei "está jugando a la inestabilidad cambiaria y bancaria". "Le importa tres cominos el destino de los argentinos. Su propuesta de dolarización es pulverizar el ahorro y lo que está intentando es lo que él quería hacer: una dolarización con un tipo de cambio a $ 3000 Y a un costo fenomenal", concluyó Letcher.