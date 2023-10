Newell’s goleó al Ciclón en el Nuevo Gasómetro

domingo 08 de octubre de 2023 | 6:01hs.

Newell’s goleó 3-0 a San Lorenzo, con un doblete de Cristian Ferreira y un tanto de Ramiro Sordo, en el estadio Pedro Bidegain por la fecha 8 de la zona B de la Copa de la Liga Profesional.



El equipo dirigido por Rubén Darío Insúa no encontró el partido ante el conjunto de Gabriel Heinze, que se recuperó con goleada tras la derrota en el clásico rosarino.



La acción llegó a los 16 minutos tras una contra de San Lorenzo conducida por Iván Leguizamón que envió el centro y encontró a Adam Bareiro con un cabezazo impresionante aunque la tapada de Lucas Hoyos fue aún mejor.



Tan sólo 4 minutos más tarde, Newell’s se puso adelante con un envío al área local que se desvió y le cayó al pecho a Cristian Ferreira, quien remató cayéndose para el 1-0 a favor de la Lepra.



El juego estuvo demorado debido a una pelea de Insúa; primero con Heinze y después con uno de los asistentes del Gringo. Ambos vieron la roja de Nicolás Lamolina. Cerca del final de la primera parte, Agustín Giay tuvo una chance de cabeza pero se perdió el empate.



En el complemento, el conjunto azulgrana quiso salir a buscar la igualdad, aunque los cambios no surtieron efecto en su juego y en el ataque. Mientras que el equipo rosarino buscó el segundo con un cabezazo de Brian Aguirre que se fue cerca del palo de Batalla.



De todas maneras, el segundo gol llegó. Ramiro Sordo ganó en el fondo, tiró el centro atrás y encontró a Ferreira que remató desde afuera del área para firmar su doblete. Los dirigidos por Insúa sintieron el segundo golpe y en varios tramos de confusión no pudieron reaccionar.



Ferreira intentó marcar su triplete desde un tiro libre, pero el remate fue rechazado por Batalla. El nerviosismo consumió al Ciclón y un grave error de Malcom Braida le dejó la pelota a Jorge Recalde, quien asistió a Ramiro Sordo para el 3-0.



Los hinchas se expresaron en contra de la dirigencia y San Lorenzo perdió por goleada ante Newell’s en el Nuevo Gasómetro.