Marcha de los días: Segundo tiempo

domingo 08 de octubre de 2023 | 3:30hs.

El primer debate electoral de los candidatos a presidente el pasado domingo concitó gran interés y sobre todo la lupa estuvo puesta sobre lo que respondían respecto a cuestiones ligadas a la golpeada economía argentina. En tal sentido, mostraron solvencia tanto el economista Javier Milei como Sergio Massa. El candidato de La Libertad Avanza estuvo medido, no salió de su eje, ratificó su proyecto de dolarizar, bajar el gasto público, desregular la economía, avanzar en un plan de privatización y cerrar el Banco Central. Luego, en la semana, al volver a hablar de su idea de dolarización, se mostró irresponsable al sostener que cuanto más alto esté el dólar más fácil va a ser dolarizar, afirmó que a mil pesos estaba bien para su plan, con ello la especulación financiera hizo que se dispare la divisa cerrando el viernes a $ 885. Los repudios llegaron de igual manera tanto de Unión por la Patria como de Juntos por el Cambio, como de economistas y empresarios que consideraron que las propuestas del libertario implican un salto al vacío.

Volviendo al debate, el libertario volvió a avisar que realizará importantes recortes, como el también polémico sistema de voucher con el que pretende financiar la educación pública. Es decir, implementar una lógica de mercado en el sistema educativo, donde se pretende financiar la demanda que sería de los alumnos en lugar de la oferta gratuita y pública como se hace desde las escuelas. Es una de las propuestas que viene generando grandes controversias. Otro aspecto muy criticado de su intervención fue al negar la existencia de 30 mil desaparecidos por la dictadura en el país considerando que hubo una guerra y hasta su incómoda posición, al admitir que debió pedir perdón, de haber calificado al Papa Francisco como el representante maligno de la tierra.

Sergio Massa, en su intervención en lo económico, siendo actual ministro de Economía de un gobierno golpeado y candidato por Unión por la Patria, intenta mostrarse como el cambio bueno, prometió poner en marcha una reducción de impuestos, la creación de una moneda digital y avanzar con un blanqueo de capitales. Además, instó a cuidar el legado de estos últimos 40 años de democracia en relación a la memoria, verdad y justicia. Contrario a lo que propone Milei de quitar derechos, planteó que se deben agregar nuevos derechos humanos, como el de un ambiente sano, a la salud, a la educación, el derecho a la tierra y el derecho de las víctimas de delito y de violencia a ser asistidos por el Estado. Por eso, al hablar de educación afirmó haber enviado al Congreso mediante la Ley de Financiamiento Educativo, con suba de 6 a 8 puntos del PBI la inversión mínima en educación. Además, prometió -de ser electo presidente- que convocará a un gobierno de unidad nacional y pidió disculpas por los problemas que no pudo resolver el actual gobierno y plantear un federalismo que tomaron nota las provincias.



Tendencias

Tanto el aspirante de la extrema derecha como el peronista, según todas las encuestas, podrían ir a una segunda vuelta en noviembre. De ser así no sólo tendrán que participar del segundo debate presidencial a realizarse hoy -a dos semanas de las elecciones del 22 de octubre- en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino que en caso de que haya segunda vuelta, serían partes del tercer debate a realizarse el 12 de noviembre. Por ahora ambos, intentarán hoy en el segundo debate salir airosos nuevamente, en los tres ejes que tendrán desde seguridad, trabajo y producción y desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente. En seguridad, Massa tiene para mostrar lo que fue la política implementada en Tigre, en Trabajo seguramente defenderá la eliminación de impuesto a las Ganancias y del IVA, algunos estímulos impositivos e intervención del Estado hacia los sectores más débiles de la sociedad.

La candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, que según todas las encuestas se mantiene en tercer lugar en las preferencias, planteó que de llegar a la presidencia pondría orden a la economía para acabar con la inflación, pero al ser consultado por sus pares no supo detallar cómo llevaría a cabo tal proyecto, argumentando y respaldándose de que de tales cuestiones se ocuparía su futuro ministro de Economía, Carlos Melconian.

Por lo tanto, desde una posición de barricada fue una de las intervenciones más flojas registradas al hablar de economía una de las principales preocupaciones de la gente y quedó en evidencia sobre la que no tiene conocimientos por lo cual se enfocó en un discurso de odio. Justamente muchos empresarios tenían algunas expectativas y con lo que vieron resultó una decepción porque no transmitió confianza de cómo resolver y brindar soluciones. Tampoco la intervención de Bullrich resultó favorable para los candidatos que los acompañan en todo el país, que en muchos casos es un ancla. Falta liderazgo y trabajo en equipo apuntó el ecuatoriano Jaime Durán Barba, exasesor estrella de Mauricio Macri. Habrá que ver qué hace Macri, con su dualidad, quien adelantó presencia el miércoles en Posadas. Hoy por la noche, desde los medios afines a la Bullrich, señalan que va a salir a atacar y se pondrá más picante. Es claro que yendo de atrás, esta obligada a arriesgar.

Los otros dos candidatos, el gobernador de Córdoba Juan Schiaretti insistió en la idea de trasladar el proyecto exitoso de su provincia a escala nacional y Myriam Bregman, defendió los ideales que siempre acompañaron como la de los derechos de los trabajadores y su posición irreductible al rechazar y cuestionar haber recurrido al FMI y tener que pagar, lo que consideran una deuda ilegítima. Ambos candidatos, aparecen por debajo del 5% en la intención de voto de las encuestas.



Rating y últimas encuestas

El primer debate presidencial tuvo una importante repercusión mediática, con picos de 44 puntos de rating, aunque no habría generado muchos cambios en la intención de votos. Según la encuesta realizada por la consultora Zuban Córdoba y Asociados, para el votante la exposición del domingo no lo lleva a modificar su voto, según plantearon el 92,6% de los encuestados. A su vez, mediante igual consulta un 34,7% de los votantes respondieron que apoyarían a la fórmula de La Libertad Avanza, integrada por Milei y Victoria Villarruel. Y con las acciones que viene realizando, el ahora ministro y candidato a presidente quedó a dos puntos por detrás de los libertarios. Es por haber logrado incrementar un 3%, desde una similar medición realizada por la misma encuestadora el 28 de septiembre. Es decir, Massa y su compañero de fórmula Agustín Rossi, con los números actualizados, tienen 32,7% de intención de votos. Y se siguen alejando de la dupla Bullrich y Luis Petri, de Juntos por el Cambio, que registran un 25 por ciento de intención de votos. Muy atrás seguirían quedando, según la misma encuestadora, los candidatos a presidente y vicepresidente de Hacemos por Nuestro País, Juan Schiaretti y Florencio Randazzo (2,7%), y tan sólo 1,6% para la fórmula Myriam Bregman y Nicolás Del Caño (Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad). Con datos previos al primer debate presidencial, la consultora Aresco marca en cuanto a tendencias electorales que Milei tiene una intención de votos del 35%, Massa 32,1% y Bullrich 25,9%.



Sobre el escándalo de Insaurralde

A su vez, también se midió el escándalo que protagonizó Martín Insaurralde, con sus vacaciones de lujo y ostentación en Marbella que le terminó costando el cargo de jefe de Gabinete de Axel Kicillof, la candidatura a concejal y también a ser investigado por la Justicia por supuesto enriquecimiento ilícito.

Desde el primer minuto, las imágenes difundidas generaron una ola de repudio generalizada, incluso desde las filas del peronismo, conscientes del disparo al pie en pleno proceso electoral. En cuanto al impacto y efectos colaterales para UxP, es válido señalar el dato más relevante del trabajo realizado por CB Consultora, estimó que un 3,8% de los encuestados que tenían intención de votar al oficialismo ahora no lo haría tras el escándalo, pero como alivio al mismo tiempo, un 1,2 -es decir, casi un tercio de ese universo- afirma exactamente lo contrario, que votará tras lo sucedido al oficialismo. De esta manera, al parecer los posteos sobre Insaurralde en Marbella no modificarían en gran medida la intención de voto en la provincia de Buenos Aires, donde está el gran bastión kirchnerista y a Axel Kicillof en el primer lugar. Además, los consultados en un 83,1% se mostró de acuerdo con que Kicillof le pidiera la renuncia y con ello, también trae algo de alivio a las filas del candidato presidencial.

El consultor Gustavo Córdoba, al analizar para El Territorio lo sucedido, entiende que el escándalo pudo haber sido más mediático que electoral. No obstante, aclara que en el actual contexto de crisis económica genera enojo cuando surgen alguna matriz de corrupción. A su vez, ilustra que el enojo es general, pero para los simpatizantes de Milei y Juntos por el Cambio, posiblemente estén un 20% más enojados, pero no por ello cambiarían el voto. En cambio, en el peronismo, del 30% a 31% de los votantes de Massa, posiblemente también estén enojados por lo hecho por Insaurralde pero no lo llevan a cambiar el voto a Massa. Concluye que el grado de afectación, de existir, se lo podría ubicar en Lomas de Zamora, distrito al que pertenece y supo administrar el dirigente que ahora está en medio del escándalo mediático más algo de incidencia en la provincia. De hecho, la consultora Zuban Córdoba y Asociados realizó posterior medición y no observó mayores cambios en el comportamiento de los electores que lo tiene al actual gobernador liderando las encuestas.



Encuentros y desplantes

Los empresarios de todo el país, también tuvieron esta semana un mano a mano con Sergio Massa de Unión por la Patria, que habló en su carácter de candidato y como ministro de Economía. Además, fueron partes, Juan Schiaretti de Hacemos País y Luis Petri de Juntos por el Cambio. Unos 250 empresarios asistieron a escuchar a estos candidatos, en el marco del encuentro mensual del Consejo Directivo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came).

Hubo coincidencias en el rol importante de las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) del país como motores de la economía y la generación de trabajo, por ser las que aportan el 70% de la actividad laboral nacional y en avanzar en reformas laborales, con medidas impositivas que alivianen la presión fiscal, como también apuntalar al sector con créditos para potenciar la producción y medidas que incentiven la exportación.

El otro encuentro fue el de Idea, que se viene realizado hace muchos años en la ciudad de Mar del Plata. Tuvo eventos que generaron polémica, puesto que tuvo el desplante de los dos candidatos con mayores posibilidades de llegar a la presidencia. Massa aviso con tiempo que no podía asistir y Milei, no solo que no fue, sino que hizo un mitin privado que muchos lo definieron como una contracumbre. Lo cierto es que con la sola presencia de Patricia Bulrrich, el evento más importante del círculo rojo argentino, quedó devaluado.



Desde Misiones

Desde la Renovación perciben que están camino a consolidar aquellos resultados obtenidos en las elecciones de mayo, donde logró un triunfo contundente. Creen que pueden conseguir votos de los partidarios propios, de Massa, independientes y hasta de otros espacios desencantados, incluso votos que fueron a Milei en agosto. Con lo que se explicó del debate hay muchas cosas en juego, desde la economía de la provincia del que dependen desde el pequeño comerciante al empresario, desde quienes brindan servicios a los que proponen turismo. Es decir, en medio de la crisis argentina, Misiones transita por una situación más holgada que muchos entienden no pueden poner en riesgo. Para mantener el crecimiento de la provincia, desde el espacio de gobierno consideran la importancia de tener peso propio en el Congreso para sostener recursos y obras.

El electo gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, observó otro costado interesante de lo que fue el primer debate, al señalar que Massa, entre los cuatro candidatos, fue el único que mostró una firme postura presidencial y salió muy airoso del primer debate. Además, destacó que Massa es el único que está defendiendo el federalismo y rescató la importancia de contar con una lista propia de diputados y senadores que lo acompañarán de ser electos desde el parlamento argentino, cuando asuma la gobernación.