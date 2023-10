Los Pumas van por el pasaje o la despedida

domingo 08 de octubre de 2023 | 6:05hs.

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, jugará ante Japón con la intención de mejorar su rendimiento y conseguir un favorable resultado para avanzar a los cuartos de final del Mundial de rugby de Francia, en el partido que cerrará el grupo D.



El encuentro se desarrollará en Stade de la Beaujoire, en la ciudad de Nantes, desde las 8 de Argentina, con el arbitraje del neozelandés Ben O'Keeffe y televisación de Espn y Star+.



Argentina saldrá a jugar con casi el mismo equipo del debut ante los ingleses (derrota de 27-10), con la variante del ingreso de Guido Petti en segunda línea por Matías Alemanno, una reafirmación de las convicciones del entrenador australiano Michael Cheika, quien se juega el pase a cuartos con la base del equipo que ideó para este certamen.



Es el partido más importante de Argentina durante el ciclo Cheika ya que está en disputa la clasificación, un objetivo que se daba por descontado desde siempre pero fue puesto en duda a partir de presentaciones poco convincentes del equipo.



Los Pumas jugarán por el grupo D pero es como si fuera un encuentro por los octavos de final, aunque no debe pasar inadvertido que la Argentina puede clasificarse con el empate a causa del mayor saldo de tantos con respecto al rival con +46 contra +14.



Argentina no lleva a cabo un Mundial de alto nivel en su juego. La derrota ante Inglaterra llenó de dudas al equipo que llegó a Francia con un plan establecido. Fueron muchas las falencias en formaciones fijas, elaboración de juego y en el contacto, concretando una derrota que obligó a jugarse todo en esta última fecha con Japón.



El triunfo ante Samoa (19-10) trajo paz luego de una dura semana por la caída ante los británico, pese a que se ganó sin brillar y no se consiguió el punto bonus ante un rival muy físico.



En su tercera presentación Los Pumas cumplieron con un trámite y superaron a Chile (59-5), en un cotejo que mostró el esperado desarrolló entre dos equipos sin equivalencias y en el que el misionero Martín Bogado fue una de las figuras.



Pero Los Pumas no son el equipo que se preveía antes del inicio del Mundial, su juego no genera sorpresa, es previsible, se desconcentran y muestran falencias, aunque a favor disponen de una jerarquía individual que invita a mantener la confianza.



En cuanto a Japón, se trata de un equipo disciplinado, con orden táctico, velocidad y eficacia. Con formaciones fijas destacadas y un buen pateador como el ‘10’ Rikiya Matsuda, que suma 37 puntos con el pie, producto de ocho conversiones y siete penales. Intentó 16 patadas y solo falló una.



Cumplió con la lógica al vencer a Chile en el debut (42-12), luego cayó ante Inglaterra (34-12) y en su tercer compromiso obtuvo un ajustado triunfo ante Samoa (28-22).



Japón es un adversario que abre mucho la cancha atacando por las bandas y tiene paciencia para aguardar los momentos para desequilibrar al oponente.



Argentina debería vencerlo porque potencialmente es más que el seleccionado asiático, dirigido por el neozelandés Jamie Joseph. El ataque directo, los balones en los rucks, la prevalencia en el maul sobre 22 yardas y la certeza a la hora de patear serán factores importantes para el desenlace del juego.



Argentina y Japón jugaron seis veces con ventaja de Los Pumas por 5-1, con una victoria mundialista.

Inglaterra terminó como el puntero

Inglaterra superó ayer de forma agónica y apretada a Samoa, por 18-17, resultado que le permitió asegurarse el primer puesto del grupo D del Mundial de rugby de Francia.



En el estadio Pierre Mauroy de la ciudad de Lille, el conjunto británico se llevó la victoria a los 34 minutos del segundo tiempo, con un try de Danny Care, que fue convertido por Owen Farrell, el capitán que aportó otros dos penales.



El conjunto samoano había sorprendido en la primera parte, a punto tal de irse al descanso por 14-8 arriba, a partir de sendos tries de Nigel Ah-Wong, refrendados por Lima Sopoaga.



En otro cotejo disputado ayer, por la zona C, el líder Gales venció fácil a Georgia por 43-19. Hoy se dirimirá el segundo clasificado a cuartos, tras el cruce entre Fiji y Portugal, con Australia aún a la expectativa.