Gabriel Cartaña y un unipersonal sobre el amor

El psicólogo, escritor y columnista de televisión y radio Gabriel Cartaña presentará hoy a las 21 en el auditorio del Instituto Montoya su unipersonal “¿Qué digo cuando digo te amo?”, en el que aborda el amor romántico buscando preguntas y respuestas en complicidad con el público.

El panelista de Bendita TV, ciclo conducido por Beto Casella, construyó este espectáculo en base a las consultas que recepcionaba de la gente en un show anterior y también utilizando su experiencia como profesional de la salud mental e investigador.

Antes de llegar a la ciudad capital, Cartaña habló telefónicamente con el programa Acá te lo contamos de Radioactiva 100.7 y adelantó que el unipersonal se despliega por una hora y media en una dinámica de participación activa del público y que se vale de la herramienta del humor, de las experiencias compartidas por los asistentes y también de las creencias más extendidas acerca del tema para llegar al núcleo del amor.

“Lo que nos suele ocupar la mente son las cosas que podemos construir, y el amor lo podemos construir, y hay mucha gente que está perdida, que quiere proponer amor pero no sabe cómo”, evidenció al referirse al interés que despierta la temática de su unipersonal.

Y sobre el origen de esta propuesta escénica, explicó que, “en mi unipersonal anterior Cuando la terapia no alcanza, yo trataba generalidades de la psicología y la última media hora se encendían las luces de la sala y yo me sentaba en una banqueta y respondía las preguntas que me hacía el público y me fui dando cuenta que más del 80 por ciento eran preguntas sobre el amor romántico, de ahí sale la idea del libro ¿Qué digo cuando digo te amo? y luego el espectáculo”.

Nuevos paradigmas

En su reflexión comparó que un tiempo atrás, había tres paradigmas para el amor romántico: “La monogamia, la relación heterosexual y el amor para toda la vida” y si bien aclaró que había otras formas de relaciones no eran las prototípicas de esa sociedad.

En cambio hoy están las relaciones abiertas o poliamorosas que ponen en jaque las nociones de infidelidad o exclusividad, también hay otras orientaciones de género y sexualidades que abrazan el amar y en cuanto a la durabilidad del amor “hoy los vínculos duran lo que dura el amor y como buscamos amor, cuando el amor se termina nos vamos hacia donde hay amor”.

Sostuvo que estas nuevas ideas y formas de vivir el amor con las que crecen las generaciones más jóvenes “están muy bien” pero tienen un costo que merece un análisis. “Hoy los chicos aprenden que el amor tiene muchas más opciones que las que teníamos antes y eso parece una buena idea y de hecho lo es, pero a un costo altísimo (ya) que cuanto mas opciones tenemos es más difícil tomar decisiones y cuesta más lograrlo”, concluyó.