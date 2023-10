Arrancan las bodas de oro

sábado 07 de octubre de 2023 | 1:30hs.

A partir de hoy se pondrá en marcha la maratón internacional 20 Horas de Pesca del Club Pirá Pytá, que no será una edición más, sino que será la edición 50 del tradicional certamen de pesca embarcada.



La tradicional competencia deportiva, en la que compiten pescadores de toda la región, se convirtió desde hace años en una fecha obligada en el calendario de los pescadores.



El evento se realizará hoy y mañana bajo la organización del club Pirá Pytá y en los meses previos desde la organización esperaban superar la cantidad de competidores de la edición anterior, porque tenía confirmadas cerca de 100 inscripciones y finalmente serán 110 los participantes de las Bodas de Oro de las 20 horas de Pesca.



El torneo integra el calendario de la Federación Misionera de Pesca y Lanzamiento (Femipyl), los equipos estarán integrados por dos pescadores y el máximo de cañas a utilizar será de cuatro.



Además, según explicaron desde la organización, para poder pelear por el premio mayor, los pescadores deberán sacar 18 de las 36 especies de peces. Luego el pez será fiscalizado vivo, ya que de lo contrario los participanes perderán puntos.



Ese es, desde hace más de dos décadas, uno de los emblemas de la competencia: la devolución. Por eso se premia a los pescadores que devuelven a los peces en buen estado al río y se castiga a quienes no lo hacen.



La largada del certamen será a las 14 frente al monumento a Andrés Guacurarí y los fanáticos podrán acercarse a ver un espectáulo que forma parte de las tradiciones del fin de semana.



En ese sentido, se determinó que durante el día la cancha irá desde el puente internacional San Roque González de Santa Cruz, que une a Posadas con Encarnación, Paraguay, hasta una línea imaginaria frente al club Luz y Fuerza. A partir de las 19 la cancha se acortará y los pescadores podrán recorrer el río Paraná desde la altura del club Pirá Pytá y hasta el mencionado puente internacional.



De todas maneras, tanto la superfície de la cancha como la continuidad o no estarán a criterio del fiscal general de la competencia. La pesca solamente se suspenderá si rige una alerta meteorológica para la zona de competencia.



Las 20 horas de pesca finalizarán mañana a las 10, momento en el que las embarcaciones regresarán al club Pirá Pytá y allí se realizará el conteo final para determinar al ganador de la edición 50. Además, habrá un almuerzo de camaradería de los participantes y sus familias.



El ganador del certamen se llevará una embarcación con un motor fuera de borda de 60 hp y el tráiler incluido -con todos los accesorios. Pero también se sortearán bicicletas, kayacs, artículos de pesca, para que la mayoría de los participantes se lleve un gran recuerdo de una edición muy especial de las 20 horas de Pesca.