Dos partidos abren el Pre Federal de básquet

viernes 06 de octubre de 2023 | 6:01hs.

Mientras Tirica todavía festeja el torneo Apertura de la Liga Provincial de básquet, esta noche se pondrá en marcha el Pre Federal, que otorgará cuatro plazas para los equipos misioneros a la próxima Liga Federal de básquet.



Dos partidos pondrán en marcha la fase regular, que tendrá la baja de Aemo, que por cuestiones económicas decidió no ser parte del certamen.



Desde las 21.30 y en Puerto Rico, Siglo XXI será local ante Mitre. El conjunto amarillo fue finalista del torneo Apertura de la Liga Provincial y el domingo por la noche perdió en su casa ante Tirica el tercer juego.



A la misma hora, pero en Eldorado, El Coatí se verá las caras con Capri, de gran campaña en el pasado certamen.



Tirica quedará libre, mientras que el encuentro entre Tokio y OTC será reprogramado porque el Celeste comenzará la Liga de Desarrollo y jugará ambos torneos con el mismo equipo.



Si bien el Pre Federal otorga cuatro plazas, el cupo será aceptado o no en su debido momento por cada uno de los clubes.



En la pasada temporada, Tokio y Mitre fueron los representantes en la Liga Federal, mientras que OTC no ocupa una plaza ya que juega la Liga de Desarrollo.



Los pibes vuelven al ruedo

Esta noche se pone en marcha una nueva temporada de la Liga de Desarrollo, el certamen que busca darle rodaje a las futuras joyas de la Liga Nacional y OTC intentará mantener el protagonismo que tiene hace un par de años.



De hecho, el Celeste es el último campeón y debutará ante Argentino de Junín desde las 21.30. El domingo, a la misma hora, irán ante Peñarol (Mar del Plata).



“Este año tenemos el objetivo de ser una mejor versión que el año pasado, que no tiene nada que ver con el resultado final. Lograr que sean mejores jugadores y de volver jugar bien al básquet. Si eso nos da la posibilidad de pelear, bienvenido sea, y si salimos décimos, pero los chicos y el equipo juegan mejor, también está muy bien”, expresó Lucas Gornatti, entrenador de OTC.