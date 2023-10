Música para dejarse fluir

jueves 05 de octubre de 2023 | 10:00hs.

Es un río hermoso verte bailar, cámara lenta del alma. Un radar de vuelo verte bailar, una visión de las olas. El fragmento de Bailar, del álbum Hora Mágica, de Moya-Moya, el dueto de los hermanos Cecilia y Emilio resume -en parte- la impronta que presentarán este fin de semana en la capital provincial.

Con una invitación a bailar y el afán de dejarse llevar por la música, los hermanos vuelven en formato dueto a la Tierra Colorada para brindar un show en vivo que promete disfrute y fluidez, como el hermoso río, en una noche a pura música y beet.

Y en la previa del gran show, que será este sábado a partir de las 22, en Espacio Reciclado (calle Pasaje Misiones 3074), los hermanos dialogaron con Radioactiva. Además de adelantar que la antesala contará con la presentación de India Pernigotti y Silvana Gregori -que estarán interviniendo un tema- y que el cierre de la jornada estará a cargo de Leo Rojas -que actuará en vivo con su Dj para seguir bailando un rato más-, los hermanos también brindaron algunos detalles de la presentación.

En un reencuentro sobre el escenario, ya que no tocan juntos hace al menos unos tres años (desde antes de la pandemia), Cecilia contó que el proyecto tiene “un cerebro y una voz”. Mientras Emilio explicó: “La parte de diseño, compaginación y más me encargo yo, y Cecilia le pone el talento performático a esta propuesta. Yo soy más de programar y componer, estoy más en esa. Y como Ceci es muy buena con la puesta en escena, la voz y todo lo demás, nos complementamos”.

El proyecto que presentarán viene con una gran apuesta a lo visual y la experiencia en vivo, ya que la idea es sumar un plus a las dinámicas de shows en vivo, ofreciendo también una algo diferente.

“Todo comenzó a cranearse hace ya un tiempo. En un momento fuimos tres personas en el proyecto y yo quería armar algo que fuera audiovisual desde el comienzo, porque veía que la mayoría de las bandas se presentaba con una pantalla de fondo que proyectaba imágenes pero no había mucho más o una participación del artista visual integrado con eso. Así que pensé en un primer momento en hacer algo audiovisual en vivo y sobre el escenario que incluyera la participación del artista, como una conexión desde el inicio”, explicó Emilio.

También contó que en un primer momento, “el tercer artista del grupo hacía esa parte en vivo, con visuales en tiempo real y sin la utilización de videos proyectados. Después, esa persona se fue del país y yo decidí conservar la idea de la propuesta -porque es novedosa- y automatizar un poco para poder suplir a la persona pero sin sacrificar el concepto de la propuesta”, aclaró.

De esa manera, buscó herramientas y automatizó el show con una parte generativa real. “El show entonces está disparado y guionado automáticamente -porque está preparado- pero la generación de ese contenido visual se arma en tiempo real, en el vivo y con el público”, destacó sobre la propuesta asegurando que es difícil de imaginar la experiencia cuando se explica, pero cuando se vive el show, el concepto queda más definido ya que la idea es sentir la experiencia.

Trabajo en equipo, y a distancia

Si bien, el dúo Moya-Moya tiene experiencia trabajando en conjunto y hacen música juntos desde niños -“cuando jugábamos a crear álbumes”- desde hace un buen tiempo viven separados ya que Cecilia se encuentra en Posadas y Emilio en Buenos Aires.

Al respecto, este espectáculo es concertado entre ambos y a la distancia. “Venimos trabajando en esto hace un tiempo. Vamos a ensayar poco porque Emilio todavía está en Buenos Aires pero sabemos lo que nos toca y vamos a poder hacerlo en vivo juntos”, consignó Cecilia. “Las últimas veces que tocamos fue diferente, ahora la apuesta es más actualizada y creo que también tiene un factor sorpresa lo que se dará en el escenario”, agregó.

Sobre la música de este nuevo dueto, “tiene algo particular que es justamente el encuentro de lo que le gusta a mi hermano con lo que me gusta a mí; las influencias que tenemos cada uno -que en algunas coincidimos y en otras no- y siento que tiene un sonido un poco ochentoso, pero a la vez se asocia eso a otro tipo de voces y letras”, resaltó la artista sobre la novedosa propuesta, que “tiene mucho más beet que lo hago cuando toco sola, tiene algo subacuático”, agregó, haciendo referencia a que se trata de una performance más bailable, con esa fuerza de los sintetizadores y los sonidos graves.

Se trata de un trabajo consensuado y trabajado arduamente, con matices e impronta de ambos artistas. Una invitación a dejarse fluir con la música y vivir una experiencia distinta.

Para agendar

Moya- Moya

El dueto de hermanos Cecilia y Emilio Moya volverán a pisar un escenario juntos para presentar este proyecto musical y audiovisual, con una impronta distinta. La cita es el sábado a las 22, en Espacio Reciclado (Misiones 3074)