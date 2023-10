De cuidar la bandera a cuidar el arco de Boca

jueves 05 de octubre de 2023 | 6:01hs.

Cuando corría por las calles de Bernardo de Irigoyen, Sergio Romero pensaba en el básquet. No le interesaba mucho el fútbol. Vaya paradoja de la vida. Hoy, a sus 36 años, vive uno de los mejores momentos de su carrera deportiva como arquero de Boca, que buscará el pasaje a la final de la Copa Libertadores en San Pablo y ante Palmeiras.

Chiquito llegó al Xeneize para aportar toda su experiencia dentro y fuera de la cancha. El misionero es el arquero con más presencias en la selección argentina, pero también recorrió varios países a lo largo de sus más de 20 años como futbolista. De Racing a Países Bajos, a Italia, Francia, Inglaterra y La Boca. Todo parece acorde al sueño de alguien que, de pequeño, pretendía todo eso.

“Ellos (los Romero) eran mucho del básquet. A Sergio no le interesaba mucho el fútbol, pero sí era re bostero. Siempre andaba con la camiseta de Boca”. El recuerdo le pertenece a otro Romero, a Daniel, que nada tiene que ver con Chiquito y su familia. Eran vecinos en Bernardo de Irigoyen y se hicieron amigos en la escuela N°569 Fragata Argentina.

En esa escuela, a Daniel le tocó ser abanderado y como escolta tuvo a Chiquito. “Éramos los del fondo, así que mucho no nos gustaba estudiar, pero ese día nos agarraron de sorpresa. A mí me mandaron a la bandera y a Chiquito le tocó ser escolta. Parece que éramos buenos alumnos y todo”, bromeó sobre una foto que atesora de su infancia en Bernardo de Irigoyen.

En muchas ocasiones Chiquito Romero contó que le gustaba y hasta pensaba en dedicarse a jugar al básquet, algo que hizo Diego, su hermano mayor. Pero esos días de principios de los 90, los Romero lo pasaban entre la escuela y la cancha de básquet que había en el barrio en el que vivían.

“Fuimos juntos de 1° a 5° grado y después ellos se fueron al sur (a Comodoro Rivadavia). Seguimos en contacto por carta y por teléfono. Yo hice la secundaria en Bernardo de Irigoyen y después me mudé a Puerto Iguazú”, comentó Daniel, quien luego dejó de hablar con el 1, en ese momento ya en Racing.

Pero en enero de 2007 se realizó en Paraguay en Sudamericano sub 20. Argentina venía de ser campeón del mundo con Lionel Messi en 2005 y buscaba la clasificación al siguiente Mundial. La selección, dirigida por Hugo Tocalli, llegó al vecino país con nombres que luego serían resonantes como Éver Banega, Gabriel Mercado, y el propio Chiquito Romero.

Daniel, junto a un grupo de amigos, se cruzó a Ciudad del Este, sede de la Selección, y vio el empate 3-3 entre Argentina y Uruguay, por la última fecha del grupo B.

“Cuando terminó el partido vimos el colectivo de la selección. Gabriel Mercado me dijo que Sergio estaba del otro lado y me reconoció al instante. Es más, me tiró mi apodo de chico: ‘Cabezón político’. Cambiamos correos y después no lo vi más, pero estuvimos en contacto hasta que se fue a jugar a Países Bajos”, contó Daniel.

La vida hizo que ambos se convirtieran en arqueros. “Yo atajo y digo que soy el Romero bueno”, bromeó Daniel y confesó que a veces les cuenta a sus amigos que compartió su infancia con el 1 de Boca.

En cuanto a lo deportivo, aseguró que Chiquito “está en su mejor momento”. “Tuvo una gran carrera y ahora en Boca se nota que encontró su lugar. Además siempre fue hincha de Boca”, recalcó Daniel.

Hoy Chiquito buscará un nuevo hito en su carrera, una nueva final. Seguramente Daniel, fanático de River, tendrá una mezcla de emociones, aunque seguramente hará fuerza por su amigo de la infancia.