Con Figal y Marcos Rojo en duda, Boca aterrizó en Brasil

miércoles 04 de octubre de 2023 | 6:01hs.

Boca cambió el chip y se pone en modo Copa Libertadores. No tiene mucho margen de tiempo y tampoco de error. Después del traspié en el Superclásico, Jorge Almirón se juega mañana una parada decisiva contra Palmeiras y, a raíz de eso, desde ayer ya aceleró en la conformación del equipo. Si bien el DT no paró un once, hasta ayer por la noche la principal novedad tiene que ver con que Marcos Rojo y Nicolás Figal -foto- están en duda.