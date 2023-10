"Callate que te meto un tiro en la cabeza", ataque de brasileños a prescadores misioneros en el río Uruguay

martes 03 de octubre de 2023 | 13:47hs.

El último sábado los ocupantes de una lancha argentina, entre los que había un menor de edad, fueron atacados a balazos y amenazados de muerte por dos pescadores brasileños mientras navegaban por el río Uruguay, a la altura de la localidad de Alba Posse. En primera instancia los maleantes chocaron la embarcación argentina dañando la estructura del casco y luego efectuaron un disparo que impactó en el motor.

Daniel Hoffmannbeck, una de las víctimas y denunciantes, contó que fueron al mediodía con el dueño de la lancha a pescar "porque el domingo empezaba la veda". Bajaron al río Uruguay a través del arroyo Torto y en el trayecto de la navegación aguas arriba, donde se acomodan para pescar, contó que "había mucha cantidad de boyas, de esperas, que sabemos son ilegales en Argentina pero tengo entendido en Brasil no es ilegal. Cuestión que enganchamos con el motor de la lancha unas esperas que estaban ancladas ahí, cortamos esa red porque empezaba a entrar agua en la embarcación, largamos todo y continuamos pescando. Con el reel enganchamos otra boya, que también cortamos. En ese contexto se acerca la lancha con los brasileños, a los que no dimos importancia pero en eso viene hacia nuestro lado acelerando y nos chocó así como venía, a lo que daba. Caímos al piso y nos levantamos cuando el brasileño nos encañonó con un revólver y comenzó a reclamar por qué cortamos las boyas. Le explicamos que cortamos porque enganchamos y no podíamos seguir, le dije que es ilegal lo que hacen ellos en aguas argentinas y ahí fue cuando me dijo 'callate que te meto un tiro en la cabeza'. Nos llegó a apuntar con el revólver".

En su relato en el programa Acá te lo Comtamos (Radioactiva 100.7), el hombre recordó que "un rato antes y ante un mal presentimiento que tuve le había dicho al chiquito de 10 años que estaba con nosotros que si pasaba algo, filmara con el teléfono. En medio del ataque el nene levanta el celular para filmar, hace un video de 7 segundos y el brasileño le apunta con el dedo y le dice 'apagá el celular o te agujereo'; y es entonces que efectúa el disparo al motor".

"Fue una situación desesperante porque solo estábamos pescando y nos atacaron de esta manera con total impunidad. La idea era dejarnos varados en medio del río y estábamos lejos de la desembocadura del arroyo Torto por donde bajamos al río Uruguay. Después del balazo salieron a las chapas nuevamente hacia Brasil", expuso la víctima.

En torno al ataque, durante las últimas horas se conocieron imágenes del video en donde se observa como uno de los desconocidos amenaza con un arma de fuego a los misioneros. Por el momento no hubo detenidos pese a que la denuncia fue realizada en la delegación Santa Rita de Prefectura Naval.

Hoffmannbeck contó que "con estas embarcaciones brasileñas constantemente nos cruzamos porque llenan de material ilegal el lecho del río, en aguas argentinas porque sus redes van de costa a costa", exponiendo que otros pescadores han sido atacados anteriormente. "Fue tan preciso el tiro que pegó en la zona del motor, porque nos podría haber herido a cualquiera de nosotros".

Sobre la seguridad, reveló que Prefectura "nos dice que están solos, que las embarcaciones no sirven para subir por las correderas del río Uruguay. Es decir que la seguridad está en los barrancos pero no poseen lanchas adecuadas para intervenir sobre el agua", y lamentó que "ellos (por los pescadores brasileños) trancaron el Uruguay, se hicieron dueños, y eso nos genera mucha impotencia porque es poco lo que podemos hacer".