San Pedro: intentó matar a su expareja y permanece prófugo

lunes 02 de octubre de 2023 | 12:12hs.

Un hombre está siendo buscado desde ayer por la mañana luego de intentar asesinar a su expareja de un escopetazo en la localidad de San Pedro. El hecho ocurrió frente al hijo en común de los protagonistas en su casa del barrio La Tosquera.

Según pudo reconstruir El Territorio en base a fuentes policiales, la denuncia fue realizada por una mujer de 30 años, quien se acercó a la Comisaría de la Mujer a contar cómo prácticamente salvó su vida de su expareja, de quien está separada desde hace dos años.

Contó que todo empezó la noche del sábado en un local bailable. Al lugar fue con su actual pareja y pudo observar que también estaba su ex, padre de su hijo de 4 años. Entonces no pasó nada, éste no se acercó ni tuvieron contacto.

Sin embargo, cerca de las 7 de ayer, cuando estaba arreglando la vestimenta del menor, de repente pudo observar a su exconcubino dentro de la vivienda con un arma de fuego tipo pistolón.

Relató que en esa instancia pudo empujarlo fuera de la casa y cerrar la puerta, momento en el que el violento gritó “te voy a matar” y disparó contra el ingreso del hogar, para después huir.

El médico policial constató que pese a que el disparo impactó en la puerta los perdigones le lesionaron la cara, incluida la córnea del ojo izquierdo y brazos. Además tenía un golpe en el labio.

Con todo esto las autoridades del Juzgado de Instrucción Uno de San Pedro ordenaron la detención del denunciado y un allanamiento en su domicilio, sitio donde secuestraron un perdigón de escopeta, entre otros elementos de interés para la causa.

Prosiguen las búsquedas en la zona para poder atraparlo.