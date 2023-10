Tras cinco años, river armó su fiesta en la bombonera

lunes 02 de octubre de 2023 | 6:08hs.

River se hizo fuerte en la Bombonera y venció a Boca en el Superclásico, por 2-0, en un triunfo resonante, que lo celebró con alma y vida, después de un lustro sin festejar en casa de su clásico rival.

Los goleadores del encuentro de la 7° fecha fueron el venezolano Salomón Rondón y el defensor Enzo Díaz, cuando terminaba el partido.

River se quedó con un Superclásico que por momentos fue muy luchado y caliente, en un marco imponente que le dio mucho color al choque futbolístico más importante de la Argentina.

El Millonario lo ganó con mucha concentración y por momentos con buen juego en el toque con la pelota. Aprovechó sus oportunidades y le propinó a Boca un impacto mayúsculo ya que el jueves se jugará el pasaje a la final de la Copa Libertadores.

River tuvo puntos muy altos en Enzo Pérez, Paulo Díaz y Rondón, autor del primer gol y de gran despliegue en ataque, seguidos del seguro Franco Armani y Nicolás De La Cruz.

Boca, que no gana en la Copa de la Liga desde el 3-1 ante Platense en la primera fecha, no pudo convertir una vez más. La sequía goleadora también es moneda corriente en la Libertadores.

El equipo de Jorge Almirón, con escasas ideas, terminó con todos sus titulares en cancha, preservados para el duelo ante Palmeiras en San Pablo del jueves, pero ni así pudo quebrar el cero.

Por momentos, Boca lució inconexo, desorientado y sus hinchas se retiraron muy fastidiados por el resultado y el desempeño de algunos jugadores como Ezequiel Bullaude y Lucas Blondel.

Después de los nervios iniciales, River mostró un mejor juego en el primer tiempo con el despliegue de sus volantes. Enzo Pérez y De La Cruz marcaron los tiempos, beneficiados por la confusión general de Boca.

Enzo Pérez remató y Salomón Rondón logró desviarla para marcar el 1-0. fotos: ap

Lo más interesante de la primera parte se produjo a partir de la media hora de juego cuando tanto Boca como River dispusieron de situaciones.

Benedetto tuvo un mano a mano con Armani que el arquero resolvió con oficio, mandando la pelota la córner, y un cabezazo al medio que contuvo el 1 millonario.

Con pocos toques, Boca podía generar peligro, especialmente a las espaldas de Andrés Herrera, pero River tenía al ex San Lorenzo como opción para aprovechar el bajo rendimiento de Marcelo Saracchi.

Por momentos, el encuentro fue muy trabado y se puso picante por las faltas.

El gol de River llegó con presión en ataque ante las claras falencias de Boca. Un mal despeje del paraguayo Valdez le quedó a Enzo Pérez, quien sin marca ensayó un remate al arco que en el camino encontró al oportuno Rondón. Boca reclamó una supuesta infracción a Marcelo Weigandt en el inicio de la jugada que no existió.

Enzo Díaz festeja el 2-0 ante la tristeza y la bronca de los hinchas de Boca.

Almirón tomó nota de la discreta actuación de sus jugadores y dispuso cambios con las entradas de Valentín Barco, Equi Fernández y Cristian Medina. Boca, con otro ímpetu y decisión, se adelantó en el campo, y arrinconó a River.

Boca que tuvo su gran chance con Edinson Cavani. El uruguayo recibió de cabeza un centro que dio en el travesaño y en el rebote ensayó una tijera que venció a Armani. Toda La Bombonera gritó gol, pero hubo bandera levantada y ratificación desde el VAR por un milimétrico fuera de juego.

A partir de ahí, Boca no volvió a inquietar y River resurgió. Demichelis armó línea de 5 en el fondo y buscó definirlo de contra con Facundo Colidio.

El ex Boca tuvo dos ocasiones muy claras en el final y en la segunda tuvo la ayuda de Enzo Díaz para definir ante el desconcierto de la defensa xeneize y decretar el triunfo millonario.



Almirón se quejó por el arbitraje y le contestaron

El DT de Boca acusó al referí Andrés Merlos de ser hincha de River.

Jorge Almirón resumió la derrota de Boca ante River en el Superclásico en un solo punto: el “arbitraje tendencioso” de Andrés Merlos y todo lo que se originó en la previa con el fanatismo del mecánico de la Fuerza Aérea por el Millonario, incluidas las fotos que se viralizaron.

La supuesta falta previa en el gol de Salomón Rondón y el empate anulado a Edinson Cavani fueron las jugadas que puso el técnico en el ojo de la tormenta. Una situación que provocó la respuesta de los jugadores del clásico rival en zona mixta.

“Hoy salió todo al revés.Veníamos con antecedentes del partido pasado en su cancha. El árbitro también salió en todos lados que es hincha de River. No puede pasar eso porque se presta a estas confusiones y dudas. La falta fue clara porque estábamos al lado del banco. La jugada sigue y te hacen el gol. Y la jugada del gol a favor es milimétrica”, disparó Almirón en conferencia de prensa.

Y agregó: “Está claro, termina el partido y queda esa duda de las jugadas claves y nos desfavorecen. Uno se queda con cierta duda por el entorno, por cómo se da, por el árbitro, por cómo fue llevando el partido, por cómo te va empujando de a poco. Se habló que era complicado y para él también me imagino que ha sido muy difícil en un Superclásico, es muy difícil cobrar así, la verdad que no se entiende. Eso se pone como excusa, yo me hago cargo del resultado, no me queda otra, soy el entrenador del club”.

Esequiel Barco, una de las figuras de River, salió a responderle al DT xeneize.

“Se fija mucho en el arbitraje, se tendría que fijar un poco más en él. Creo que fuimos merecedores del triunfo. Hay que hacer un poco más de autocrítica porque nosotros lo ganamos bien adentro de la cancha”, tiró el mediocampista del Millonario.

“Pudimos dejar atrás la mala suerte que veníamos teniendo en los partidos como visitante y se festeja el doble porque fue un triunfo en el Superclásico”, expresó Enzo Díaz, autor del segundo tanto de River en la Bombonera.