¿Compañero de lujo para Messi? Beckham se reunió con Modric para llevarlo a Miami

lunes 02 de octubre de 2023 | 6:01hs.

Inter Miami podría sumar una nueva figura a su elenco estelar en el corto plazo. David Beckham se reunió con Luka Modric, quien tiene contrato hasta junio del año que viene con el Real Madrid, y le ofreció la posibilidad de ser compañero de Lionel Messi y compañía. El propio Leo está pendiente de lo que pueda pasar.

El encuentro entre el dirigente del Inter y el volante croata ocurrió durante la última fecha Fifa y algunos detalles fueron revelados por Pedja Mijatovic, ex jugador y director deportivo del Real Madrid: “El propio Messi personalmente se interesó en la posibilidad. En Croacia hace unos días Modric se vio con Beckham, donde estuvieron comiendo”.

Modric, rival de la Argentina de Messi en semifinales del Mundial de Qatar, perdió terreno en el Real Madrid esta temporada. A sus 38 años, ya no tiene la titularidad asegurada en la Casa Blanca y en los últimos dos encuentros estuvo en el banco pero no ingresó. Así las cosas, cambiar de aire es una posibilidad más que concreta.

“El Madrid quería que me quedase y yo tenía el mismo deseo. Mi única condición para quedarme era que me trataran como un jugador competitivo, y que no me mantuvieran en la plantilla basándose en méritos pasados. Me dijeron que nada cambiaría en mi estatus, y por eso firmé. Veremos cómo se desarrollan las cosas, si en un futuro resulta que ya no soy importante, veré..”, decía hace poco Modric.