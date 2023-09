Demichelis analiza cambios para visitar a boca

miércoles 27 de septiembre de 2023 | 6:01hs.

Luego del empate ante Banfield, River regresó al trabajo de cara al Superclásico del domingo, desde las 14 en la Bombonera, por la fecha 7 de la Copa de la Liga. El técnico Martín Demichelis empezó a delinear el once y en la previa se perfilan dos dudas principales.

El entrenador del Millonario comenzó a trabajar en el equipo que dispondrá ante el Xeneize en busca de volver a ganar de visitante, algo que no consigue desde hace siete partidos. En la práctica de ayer los que jugaron de arranque en el Florencio Sola hicieron circuitos de recuperación, mientras que los suplentes realizaron trabajos físicos, técnicos y tácticos. Hubo dos futbolistas que no estuvieron a disposición del plantel: Claudio Echeverri, quien se entrena con la Selección sub 17, y Jonatan Maidana, que todavía se entrena diferenciado por una molestia.

En ese sentido, con respecto a los que vienen jugando habitualmente, una de las principales incógnitas es si vuelve Rodrigo Aliendro a la titularidad. El volante dejó atrás una dura lesión en el hombro izquierdo que lo marginó durante un mes y volvió a sumar minutos ante el Taladro cuando ingresó por Manuel Lanzini.

Si regresa sería para acompañar a Enzo Pérez, pero Nicolás de la Cruz es otro que tiene su lugar asegurado en el mediocampo. Por lo tanto, si vuelve el que dejaría la titularidad sería Nacho Fernández o el propio Lanzini.

El que también está a disposición es Leandro González Pirez, que se concrentó nuevamente ante Banfield pero no ingresó. Sin embargo, es una opción para retornar a la zaga y peleará el puesto con Ramiro Funes Mori para acompañar a Paulo Díaz.

En tanto, otra alternativa que podrían empezar a evaluarse tiene que ver con el lateral izquierdo. Enzo Díaz era el titular hasta que perdió su lugar con Milton Casco, pero habrá que ver si Demichelis mantiene a Santiago Simón en el carril derecho.

Por su parte, en el centro del ataque el que viene siendo una fija es Miguel Borja, pero el colombiano solo le convirtió un doblete a Arsenal. Luego, ingresando desde el banco el que se destacó fue Salomón Rondón, que le dio la victoria a su equipo ante Atlético Tucumán y fue el elegido para visitar a Banfield.