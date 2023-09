martes 26 de septiembre de 2023 | 6:06hs.

Guaraní Antonio Franco puso en marcha una nueva ilusión. El conjunto de Villa Sarita arrancó su pretemporada de cara al próximo torneo Regional Federal, en el que buscará el ascenso al torneo Federal A, categoría que dejó en 2018.



En el Clemente Argentino Fernández de Oliveira y con Manuel Dutto como DT, la Franja comenzó a trabajar con 19 jugadores y a la espera de los refuerzos como Matías Presentado, quien ya fue anunciado y otros que llegarán en los próximos días para darle forma a un equipo que, una vez más, se impone como candidato.



Manuel Dutto volvió para tratar de sacarse la espina de la final perdida en el Regional 2019, cuando la Franja disputó un gran certamen, pero perdió en la definición ante Central Norte.



“Es una ilusión muy grande la del ascenso. Quedó una espina del 2019, cuando creo que por cosas que no fueron futbolísticas nos tocó perder un ascenso. Tengo muchas ganas, me preparé este tiempo para esto”, aseguró Dutto, quien fue el DT en aquella campaña de hace cuatro años que terminó con la final perdida en Salta.



El exjugador franjeado buscará combinar en esta nueva etapa juventud con experiencia, algo que le dio buenos resultados en su etapa anterior.



“Hoy tenemos 18 jugadores del club que se quedaron para arrancar la pretemporada y vendrán otros, pero que todavía siguen en competencia. Son jugadores de jerarquía que llegarán a sumar su experiencia. Ojalá que podamos lograr el ascenso, porque este grupo de chicos, si llegan a jugar un Federal A, será un gran proyecto para el club”, avisó el DT y agregó que “son chicos con mucha capacidad y muchos con pasos en las inferiores de clubes grandes del fútbol argentino”.



Dutto reconoció que “al haber tantos clubes jugando el Regional es difícil salir a buscar en otros lugares, pero por eso queremos sumar a esos 18 jugadores nuestros con los que puedan venir desde afuera con gran recorrido en el fútbol argentino”.



Hasta el momento son 13 los equipos de la tierra colorada que disputarán el Regional, aunque podrían sumarse uno o dos clubes más, si es que el Consejo Federal aprueba los pedidos de licencia deportiva. Esto hará que los equipos misioneros se crucen en las etapas decisivas y eviten viajes, pero a la par la competencia por los refuerzos será muy reñido.



A la hora de elegir, el ojo del cuerpo técnico franjeado deberá ser preciso para cumplir con esa misión de volver a pelear por el ascenso.



“El que venga tendrá que entender el contexto y no solamente a jugar 3 o 4 meses porque quedan libres de algún club. Que lleguen para potenciar a los chicos. Acá va a jugar el que esté en las mejores condiciones, no importa si es grande o chico. Nosotros tenemos la obligación de ser protagonistas en todas las canchas”, avisó el entrenador de la Franja.



“Las canchas no serán como las de Guaraní o Mitre y tendrán que saber jugar en ese tipo de lugares. Los jugadores tienen que saber que a veces no vamos a poder jugar, que tendremos que tirarle pelotazos al 9 y desde ahí tratar de generar un gol. Eso nos va a pasar”, analizó Dutto.



El DT sabe que hay equipos que estarán satisfechos solamente con ganarle a Guaraní. “Hay equipos que quizás entrenan dos veces en la semana, vienen acá y te juegan a muerte y después pierden 6-0 con otro equipo. Eso pasa en este tipo de torneos. Por eso necesitamos jugadores acostumbrados a ese contexto”, resaltó.



Barinaga a la cabeza

El Regional será especial Guaraní, además del deseo por el ascenso, porque marcará el regreso a las canchas de Cristian Barinaga, quien sufrió una dura lesión a fines del año pasado y debió ser operado de la rotura de uno de los ligamentos de su rodilla. Barinaga y César More trabajaron diferenciado en el primer día. Foto: Joaquín Galiano

El ídolo franjeado empezó, hace un par de meses, a entrenarse pensando en un triple objetivo: volver a jugar, llegar a los 100 goles con la Franja y conseguir el tercer ascenso.



Ninguno será sencillo, pero ayer Barinaga y César More, uno de los refuerzos, encabezaron la lista de los jugadores que se entrenaron en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira.



Además estuvieron Brian Markovics (arquero), Luciano Miranda (arquero), Lucas Vera (defensor), Nicolás Vallejos (defensor), Ezequiel Ledesma (defensor), Maximiliano Long (defensor), Nicolás Zarza (mediocampista), Axel Bogado (mediocampista), Máximo Dutto (mediocampista), Denis Benítez (mediocampista), Julián Vera (mediocampista), Miguel Méndez (mediocampista), Axel Silva (mediocampista), Yamil Cáceres (delantero), Thiago Barrios (delantero), Nicolás Golomba (delantero) y Lucas Velázquez (delantero).

Markovics es exigido por el entrenador de arqueros Choco Rodríguez. Foto: Joaquín Galiano

El torneo Regional tiene como fecha de inicio el 29 de octubre y los equipos misioneros están a la espera de que se confeccione el fixture para conocer cuáles serán sus rivales.

Bernal, out

Cuando Mitre estaba cerca de poner en marcha su pretemporada para el torneo Regional Federal, la salida del entrenador José María Bernal sacudió el mundo auriazul.



Lo curioso es que Joselo Bernal venía de ser campeón del torneo Provincial con el conjunto de Rocamora y de ganarse la plaza para el Regional.



Ahora, el conjunto del barrio Rocamora de Posadas tendrá que encontrar un entrenador para encarar el proyecto que hace años viene construyendo Mitre.



Uno de los nombres que suenan para reemplazar a Bernal es el de Miguel Salinas. Pico dirigió a Guaraní en su paso por el torneo Federal A en 2017/18, cuando la Franja perdió la categoría.