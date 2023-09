El plan de Martino con Lionel Messi para la nueva final de Inter Miami

martes 26 de septiembre de 2023 | 6:01hs.

Inter Miami está a un día de afrontar una nueva final y todas las miradas apuntan a Lionel Messi, quien se está recuperando de una fatiga muscular en el posterior de la pierna derecha, que lo sacó antes de tiempo en el partido contra Toronto, del pasado miércoles, y que le impidió jugar el domingo en el clásico con Orlando City.



Para el cruce decisivo por la US Open Cup, que se verá en vivo por TyC Sports mañana desde las 21.30, contra Houston Dynamo, la Pulga Messi será aguardado hasta último momento. En Inter Miami confían en que pueda jugar, pero en caso de hacerlo no lo hará al 100 por ciento desde lo físico.



De esta forma, es una opción que el Tata Martino dosifique su carga de minutos y podría comenzar desde el banco para entrar en el momento más caliente del partido y buscar su segundo título con las Garzas, tras la conquista de la Leagues Cup, el 20 de agosto.



Tras el empate 1 a 1 en el clásico del pasado fin de semana, que dejó a Inter Miami a cinco puntos de la zona de repechaje para los playoffs de la MLS, Gerardo Martino se refirió a la recuperación del astro rosarino.



“Vamos a ver día a día. Hablaré con él a ver qué me dice y cómo se siente. No es una decisión fácil, pero pasará tiempo hasta que tomemos la mejor decisión”, setenció el Tata, quien aguardará a la Pulga hasta horas antes del partido final.