Rumbo a una nueva aventura

lunes 25 de septiembre de 2023 | 6:05hs.

Con 16 colectivos, las ilusiones misioneras se pusieron en marcha para llevar a un total de 900 deportistas y entrenadores a Mar del Plata, sede de los Juegos Nacionales Evita para competir desde mañana y hasta el sábado en 47 disciplinas y un total de 63 torneos. En ese caso, será para la modalidad de disciplinas juveniles, donde están incluidos los deportes para personas con discapacidad (deporte adaptado).



Hoy será el día de llegada y por la tarde se hará la tradicional fiesta apertura a la vera del mar con un show de música y presentación de las delegaciones. Mañana será el primer día de los cinco en competencia.



Los jóvenes comenzaron a llegar ayer cerca de las 8 al Centro de Alto Rendimiento Deportivo (Cepard), punto de encuentro para partir rumbo a la gran competencia.



Cargados de valijas, elementos de deportes y sobre todo muchas ganas de ir a una nueva aventura, los chicos -que lograron clasificar durante estos meses en lo Juegos Deportivos Misioneros- esperaban ansiosos a la partida hacia Mar del Planta. Foto: Alex Wereszczuk

Cerca de las 9.30 comenzaron los abrazos de despedidas entre los jóvenes deportistas y sus familiares. Entre los expectantes padres, se encontraba Claudio Flores, quien acompañó a su hija, que es arquera de hockey en Centro de Cazadores en la categoría sub 16 y subrayó que su heredera sueña con llegar alto en el deporte.



“Me da mucha felicidad que los jóvenes puedan participar de los Juegos Evita, ya que es una competencia que les hacen perseguir un objetivo claro y es una buena oportunidad para que puedan crecer”, señaló Claudio,



En este contexto, El Territorio también diálogo Chiara y Delfina, jugadoras de beach hanball, de la categoría sub 14, quienes contaron que el proceso de clasificación en la última etapa fue difícil, pero lograron superar los obstáculos y ahora sueñan con alcanzar una medalla. Las jugadoras buscan quedar entre las cinco mejores del país, pero también tienen en la mira puesta en “disfrutar y seguir aprendiendo” como expresaron.



Entre los entrenadores, Carlos Ocampos, profe de atletismo adaptado que viaja con su alumno Fabricio Chullia, de la categoría sub 14, expresó que Fabricio es “naturalmente muy fuerte ya que ganó las competencias de Eldorado y los nacionales”.



Y acerca de las expectativas en torno a los Juegos Evita, relató que vienen teniendo una buena marca y es posible que logre una medalla, pero él lo alienta a que disfrute más allá de la competencia y que tome esta oportunidad como un impulso para seguir creciendo.



Un poco más

La delegación misionera llegará hoy a La Feliz y se alojará en los hoteles Provincial, Casino, Hermitage y Apart Hotel Avenida del Mar.



La lista de disciplinas que tendrá como protagonistas a deportistas de la provincia será atletismo, natación, bádminton, básquet 3x3, boccia, powerlifting, tenis de mesa, vóley sentado (deportes adaptados para personas con discapacidad); acuatlón, atletismo, bádminton, básquetbol 5x5, boxeo, canotaje, ciclismo, ciclismo de montaña, cestoball, esgrima, fútbol 11, fútbol 7 mixto y futsal.



También gimnasia artística, gimnasia trampolín, gimnasia rítmica, handball, handball escolar, handball de playa, hockey seven, judo, karate, levantamiento olímpico, lucha olímpica, natación, optimist, padel, patín artístico, pelota paleta, rugby seven, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro, tiro con arco, triatlón, vóley, vóley de playa y windsurf. Serán, en total, 63 torneos en competencia.

Un susto

Ayer, cerca de las 15, uno de los 16 colectivos que viaja a Mar del Plata tuvo un roce con un camión sobre la ruta nacional 14, cerca de Alvear, en Corrientes.



Por fortuna, no hubo heridos graves y los pasajeros aguardaron por otro ómnibus para continuar con su camino rumbo a los Juegos Evita.