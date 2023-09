Un día con Los Toros: práctica y aguante a Los Pumas en el penal

sábado 23 de septiembre de 2023 | 6:05hs.

Los Pumas avanzan en el campo de Samoa. El partido se complicó sobre el final. Argentina parecía tener todo controlado, pero le toca sufrir. El clima es tenso, se siente la presión de tener que ganar o ganar. Es triunfo o casi despedida. El penal de Nico Sánchez le pone fin a ese sufrimiento. Todo se vuelve festejo en Saint-Etienne para los de celeste y blanco en el Mundial de rugby. Todo es festejo en el Módulo C del Complejo Penitenciario III de Eldorado.

Los Toros disfrutan como suyo el triunfo de Los Pumas, porque es suyo. En el pasillo al que dan cada uno de los pabellones del módulo se respira rugby. Las paredes están llenas de los escudos de las selecciones más importantes del mundo y de los clubes misioneros que los fueron a visitar a la cárcel. Las esculturas de Cirilo se mezclan con los libros y las ovaladas.

Las camisetas en el techo y enmarcadas en las paredes son una muestra del recorrido de Los Toros. Desde que comenzaron a darle forma al proyecto en 2016, ese módulo y cada pabellón dieron un giro de 180 grados.

“Ahora hay luz. Se respira buen aire. Hay una buena convivencia”. Son varios los internos que coinciden, que valoran ese cambio y que motivan a otros compañeros a seguir ese camino. Tienen claro que están ahí por equivocaciones, por errores, por malas decisiones. Muchos por adicciones, porque la droga les hizo un daño casi irreparable. Porque están ahí encerrados, pero podrían estar en el cementerio. Lo dicen ellos mismos. Lo cuentan tan crudo como pueden.

Mientras Los Pumas se disputan una parada brava en el Mundial de Francia, las charlas giran alrededor del rugby. Los Toros miran atentos a cada detalle para intentar imitarlo el domingo cuando a ellos les toque saltar al campo de juego. El Rodeo, su cancha que está a un costado del Complejo Penitenciario y que ellos mismos construyeron.

“Sigo a todos los clubes y a todas las selecciones por las redes”, cuenta Jony, que hace dos años está procesado sin condena y se sumó a Los Toros para “progresar”. “Cuando caí me mandaron a Loreto, pero yo quería venir acá porque había escuchado sobre Los Toros. Estoy terminando la primaria y ya me anoté para la secundaria, porque para jugar tenemos que estudiar. Esa es una condición y te ayuda a tener herramientas para el futuro”, agregó el joven de 23 años que espera una condena luego de varios robos.

“Cuando me di cuenta el daño que le hacía a mi familia me entregué. A los 21 entré y no sé cuándo voy a salir, pero quiero salir mejor de lo que entré”, se sinceró.

La historia de Jony es parecida a la de muchos ahí adentro. Una vez que entraron en el sistema carcelario encontraron en Los Toros una motivación y una manera de pasar sus días encerrados de la mejor manera posible. El equipo, que se volvió como una familia, los incentivó a educarse y a encontrar un oficio, con vistas a la reinserción.

Los Toros aprendieron a coser y entonces ahora se fabrican sus camisetas. Se hicieron su gimnasio en el patio interno del módulo y todos coinciden en que se ganaron, puertas adentro, el respeto de poder jugar y de entrenar. También son conscientes de que muchas veces desde el afuera no son bien vistos y redoblan la apuesta.

“Entendemos la desconfianza, pero acá adentro hay gente buena, que busca hacer mejor las cosas. Nos equivocamos, pero también creemos que merecemos otra oportunidad. Creo que todos merecemos una segunda oportunidad”, aseguró Nahuel, capitán de Los Toros.

Esa es la misión para los jugadores de ahora en más. Ganarse el respeto de los de afuera, no solamente de sus familias, sino del resto de la sociedad, que muchas veces los condenó antes de recibir la condena de la Justicia. Que los hizo a un lado incluso antes de que estén encerrados y que muchas veces los prefiere dentro de cuatro paredes para hacer como que no existen.

Los Pumas están a punto de ganar su primer partido en la Copa del Mundo en Francia. Los Toros desatan su festejo. Aplausos y algunos abrazos. Mariano Hernando, entrenador y promotor del proyecto Tackleando Muros, es uno de los más felices por el triunfo. Porque Los Toros tuvieron un día de puro rugby, que arrancó con un entrenamiento bajo el sol y siguió con el festejo argentino.

Mañana, Los Toros tendrán un mano a mano ante Carayá, grandes responsables de que los internos del Complejo Penitenciario III de Eldorado sean hoy más que un equipo. Que sean un ejemplo puertas adentro y que busquen serlo también para los de afuera.

Todos atentos al final de Los Pumas-Samoa, que fue más sufrido de lo esperado.

El día comenzó con un entrenamiento pensando en el duelo ante Carayá.

Respeto, humildad y sacrificio, pilares fundamentales para Los Toros.

Carlos aprendió a coser en el taller de costura y fabrica la ropa de Los Toros.