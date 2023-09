“En Boca me volví a sentir arquero”

viernes 22 de septiembre de 2023 | 6:01hs.

Desde que comenzó a ser titular a principios de año, Sergio Romero se transformó en la gran figura de Boca a base de buenas actuaciones, pero principalmente por su trascendencia en las últimas definiciones por penales.

Ya sea en los 90 como en definiciones, como sucedió en la Copa Libertadores y la Copa Argentina, Chiquito salvó a su equipo y se mostró feliz por su presente.

En una entrevista con el diario La Nación, el misionero de 36 años detalló que el trabajo que hace junto al entrenador de arqueros Fernando Gayoso en conjunto con los otros porteros como Javier García y Leandro Brey es la clave.

“Sin ellos yo sería un arquero más, entre los cuatro hacemos un gran grupo y unidos nos podemos enfrentar contra cualquier cosa, esa es la realidad. Y por más que uno pueda tener intuición, o tirarse bien o mejor que otro arquero, la suerte siempre tiene que estar”, expresó.

“Mirá la definición contra Almagro, por la Copa Argentina, yo la termino sacando con el pie izquierdo y soy derecho… Entonces la cuota de suerte siempre tiene que estar, y más en la posición del arquero. Por ahí metés esa mano increíble y pega en el palo y sale, por eso necesitás esa cuota de suerte. Los penales están ayudando y desde mi posición le estoy pudiendo dar ese respaldo al equipo”, agregó.

Lo cierto es que tanto en la serie de octavos ante Nacional de Uruguay, como frente a Racing, en los cuartos, el surgido en Racing fue clave y lleva 10 atajados en 19 que le patearon con la camiseta azul y oro. Pero en las tandas decisivas, es aún mejor: tapó 6 de 12, el 50 por ciento. Es el quinto en la historia del club en tener tantos disparos detenidos en definiciones pese a que no lleva ni un año como el titular.

Pero su llegada a Boca no fue la mejor. Se tuvo que operar y pasó mucho tiempo fuera de las canchas. Llegaron las críticas y por eso hoy se siente feliz.

“Recibí muchos comentarios durísimos: ‘No puede jugar’, ‘la rodilla no le da más’ y ‘está todo roto’. Eso fue querosene, que hayan dudado fue echarle nafta al fuego, me levantaron”, confesó Romero.

“También levantaron a la gente que estaba a mi alrededor. Porque los kinesiólogos no me dejaron caer, estuvieron conmigo cuando debían estar de vacaciones, y el doctor Jorge Batista, lo mismo. Él me dijo: ‘Ahora van a tener que tragarse las palabras, porque entre todos nosotros vamos a hacer que vos estés en una cancha de fútbol, y no por un partido, sino con continuidad’. Y lo logramos. Y soy un agradecido de todos ellos”, destacó el arquero xeneize.

“Cuando llegué me faltaba ritmo, y no sólo eso, además me tuve que volver a operar. Pero ellos nunca dejaron de creer en mí. Ellos lo hicieron: en Boca me volví a sentir arquero”, reconoció el de la tierra colorada.

A Boca ahora se le viene el partido ante Lanús de mañana y el jueves la ida de las semis de la Copa Libertadores ante Palmeiras. Además, como si fuese poco, el siguiente fin de semana recibirá a River en el Superclásico y luego viajará a San Pablo para buscar la clasificación a la final del certamen continental. Una agenda cargada para el Xeneize y Chiquito.