Deudas impagas aumentan malestar entre países

miércoles 20 de septiembre de 2023 | 8:15hs.

La decisión de Paraguay de no ceder desde el lunes el excedente de energía generado desde Yacyretá, sigue provocando repercusiones. Como se sabe, la Argentina, por mayor demanda energética, le venía comprando a Paraguay parte de la energía que no utilizaba.

Pero en medio del conflicto por el cobro de peaje en la Hidrovía, la situación diplomática se tornó tensa y en consecuencia Paraguay decidió retirar el 100% de la mitad de la energía que le corresponde en virtud del Tratado de Yacyretá, suscripto el 3 de diciembre de 1973.

Desde Paraguay se plantea una supuesta deuda de 150 millones de dólares, pero también desde la Argentina le recuerdan que tienen una deuda mucho mayor. Es lo que recordó estando en Posadas el ministro de Economía, Sergio Massa, al sostener que “la Argentina construyó Yacyretá y Paraguay le debe muchos miles de millones de dólares por Yacyretá a la Argentina”.

Según publicó Pagina 12, al presidente de Paraguay, Santiago Peña, le preguntaron el domingo en CNN en Español si la decisión de dejar de venderle energía a Argentina era en represalia por el cobro de peaje por parte de Argentina en la hidrovía Paraná-Paraguay.

“Son dos temas diferentes. Efectivamente, nosotros estamos dejando de venderle nuestra energía a la Argentina, pero esto no tiene que ver con el cobro del peaje. Esto tiene que ver con las deudas que están atrasadas. La Argentina adeuda al Paraguay cerca de 150 millones de dólares”, respondió. No obstante el mismo diario argentino recordó que la represa de Yacyretá se construyó en los años 80 y 90, con el aporte exclusivo del Estado argentino. Paraguay, de acuerdo al tratado, iba a compensar su parte con la cesión de energía generada, pero aún no terminó de hacerlo. Si bien la deuda es de una entidad binacional, en los hechos el pasivo es de Paraguay con la Argentina.

También Massa había indicado, en diálogo con El Territorio, que Paraguay le está vendiendo energía más barata a Brasil, comparado a la Argentina. Además de dejar asentado que por el momento no habría cambios en cuanto al cobro de peaje. “Durante diez años la Argentina no cobró peajes y para poder financiar las obras del puerto de Misiones, necesitamos cobrarles peajes a los barcos que circulan por la Hidrovía”.

Desde Paraguay

Ayer, según la Agencia de Información Paraguaya (IP), el director paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Luis Benítez, manifestó que las medidas adoptadas tienen que ver con la misma “subsistencia” de la institución como empresa binacional.

Haciendo mención al diálogo con radio Cáritas 680 AM, el titular de Yacyretá destacó que, al asumir el cargo en agosto pasado, encontró que la margen derecha estaba en una situación altamente deficitaria, en parte porque el lado argentino, a partir de mayo, bajó de 18.000.000 dólares a 10.000.000 de dólares el desembolso que mensualmente destinaba a la parte paraguaya.

Cómo sigue

El diario El Cronista aportó ayer otro dato: lejos de bajar el nivel de tensión diplomática, los presidentes Alberto Fernández y Santiago Peña, que se encuentran en Nueva York para participar de la Asamblea Anual de la ONU, no dieron muestra alguna de mantener un encuentro a solas para llegar a un acuerdo y tampoco lo hicieron sus cancilleres.

En cifras

U$S 150.000.000

Es la deuda que reclama el presidente de Paraguay, Santiago Peña, por energía vendida a la Argentina. El ministro de Economía, Sergio Massa, le recordó que la Argentina construyó Yacyretá y por tal razón el que debe es Paraguay.