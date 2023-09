Bogado: “es increíble estar en un mundial”

martes 19 de septiembre de 2023 | 11:45hs.

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, continúa la preparación en la recta final de cara al encuentro decisivo que disputará el próximo viernes frente su par de Samoa, por la 3ª fecha del grupo D del Mundial Francia 2023. El partido se jugará desde las 12.45 en el Stade Geoffroy Guichard de Saint-Étienne.

Por la 4ª fecha, Los Pumas enfrentarán después al debutante Chile, el sábado 30 en el Stade de la Beaujoire de Nantes; y finalmente jugarán contra Japón, el 8 de octubre en el mismo escenario.

El seleccionado argentino perdió en su primera presentación frente a su par de Inglaterra por 27-12, mientras que Samoa derrotó el sábado pasado al seleccionado debutante de Chile por 43-10.

Previamente, Japón superó a Chile por 40-12 y el pasado domingo el seleccionado de Inglaterra derrotó a Japón por 34-12.

Inglaterra, encabeza la zona D del mundial de Francia 2023 con nueve unidades, seguido por Samoa y Japón con cinco, Argentina y Chile 0.

La palabra de Bogado

Todavía no hay indicios si el fullback misionero Martín Bogado estará en la lista de concentrados, pero se estima que sumaría minutos en esta primera fase.

En diálogo con la prensa, el Puma N° 889 remarcó que “es increíble estar en un Mundial. Me tocó hace poco debutar y es como la frutilla de lo que se venía dando”.

Además relató el momento en el que le comunicaron que estaba dentro de los 23 para viajar a Francia: “Cuando me enteré estaba por juntarme con varios amigos, y al otro día viajé a Misiones. Uno siempre tiene la esperanza y no la pierde, fue una emoción enorme el llamado. Se comunicó Manasa (Fernández Miranda) y me dijo: ‘Quiero decirte que disfrutes ‘. Después hablamos de varios temas, menos de rugby. Cuando corté le dije a un amigo: ‘Creo que voy al Mundial’ y ahí nos abrazamos”.